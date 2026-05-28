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अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा ईद-उल-अजहा, ईदगाह में एक लाख लोगों ने अता की ईद की नमाज

शहर काजी नदवी ने इस मौके पर कहा कि कुर्बानी इस्लाम का एक अहम फर्ज है, लेकिन इसे सलीके से अंजाम देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी के स्थान को चारों ओर से ढंका जाए. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और प्रशासनिक नियमों का पालन किया जाए.

भोपाल: राजधानी में गुरुवार को ईद-उल-अजहा यानि बकरीद के मौके पर हजारों लोगों ने विशेष नमाज अदा कर मुल्क के लिए दुआ की. ईदगाह में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने नमाज पढ़ाई. नमाज के दौरान देश की सलामती, भाईचारे, शांति और बीमारों की शिफा को लेकर दुआ मांगी गई. ईद की सबसे पहली नमाज सुबह ईदगाह में हुई. इसके साथ ही शहर की ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, मस्जिद बिल्किस जहां, आरिफ नगर सहित विभिन्न मस्जिदों में भी अपने निर्धारित समय पर नमाज अता की गई.

बकरीद पर राजधानी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था रही. ईदगाह समेत सभी मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. वहीं सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर वालंटियर्स की भी तैनाती की गई. ईद की नमाज के बाद लोगों ने कब्रिस्तानों में जाकर फातिहा भी पढ़ा. साथ ही जरूरतमंदों को सदका व खैरात बांटी और एक-दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी. कुर्बानी के लिए नगर निगम द्वारा शहर में कई जगहों पर अस्थाई हाउस का निर्माण किया गया था, जहां लोगों ने कुर्बानी की रस्म अदा की.

बकरीद पर विशेष नमाज अदा करते लोग (ETV Bharat)

ईद पर किए गए थे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही थी नजर

एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया, ईद के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. जिला पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल की एक कंपनी को भी तैनात किया गया था. वहीं ट्रैफिक व्यवस्था की अलग से टीम लगाई गई थी. वॉलिंटियर्स भी यातायात व्यवस्था को संभाल रहे थे. वहीं हाई राइज बिल्डिंग को पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी.

ईद-उल-अजहा (बकरीद) मुख्य रूप से पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए सर्वोच्च त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास की याद में मनाई जाती है. अल्लाह के हुक्म पर वह अपने सबसे प्रिय बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उनके बेटे की जगह एक मेमने को सुरक्षित कर दिया. इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ का त्याग करना और जरूरतमंदों की मदद करना है. इस दिन बकरे, भेड़ या अन्य पशुओं की कुर्बानी दी जाती है.