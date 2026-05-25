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ईद-उल-अज़हा पर खुले क्षेत्रों में न करें कुर्बानी, सभी समाज की आस्था का रखें ध्यान- डाॅ. सलीम राज, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड

डॉ. सलीम राज ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करें और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से बचें. उन्होंने यह भी कहा कि कुर्बानी से जुड़ी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न करें, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है.

रायपुर: 28 मई गुरुवार को देशभर में ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया जाएगा. छत्तीसगढ़ में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अलग-अलग मस्जिदों और ईदगाहों में तय समय के अनुसार नमाज अदा की जाएगी. नमाज के बाद लोग एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे. ईद-उल-अजहा मुस्लिम धर्म में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है.

साफ-सफाई और व्यवस्था का रखें ध्यान

डॉ. सलीम राज ने कहा कि कुर्बानी के बाद साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. खून को नालियों में न बहाएं और अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढा खोदकर दफनाएं. उन्होंने लोगों से सड़कों पर नमाज न पढ़ने की भी अपील की. अगर भीड़ ज्यादा हो तो पिछले साल की तरह अलग-अलग पालियों में नमाज की व्यवस्था की जाए.

30 मई तक होगी कुर्बानी

जानकारी के अनुसार 28 मई के सूर्योदय से लेकर 30 मई के सूर्यास्त तक साहिबे निसाब मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी कर सकेंगे.

भाईचारे और सौहार्द का दिया संदेश

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों के प्रति सम्मान, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी समाजों की आस्था का सम्मान करते हुए त्योहार मनाएं ताकि समाज में अमन और सौहार्द बना रहे. उन्होंने कहा कि पैगम्बर साहब ने भी संविधान और आसपास रहने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की सीख दी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने से बचने की सलाह

उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोग खुले में कुर्बानी करते हैं या उसके वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और समाज का माहौल खराब हो सकता है. इसलिए सभी लोग जिम्मेदारी और समझदारी के साथ त्योहार मनाएं.