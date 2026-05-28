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ईद उल अजहा का उल्लास: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन

ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन: जयपुर में बकरीद की मुख्य नमाज ईदगाह में हुई. नमाज के बाद लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लेकर प्रदर्शन किया. राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए. पूरे देश में गोवंश संरक्षण को लेकर एक समान और सख्त कानून लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अब राजनीति समाप्त होनी चाहिए. गो संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बकरीद केवल कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि मानवता, करुणा और आपसी भाईचारे का संदेश देता है. प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने गोवंश संरक्षण के लिए कार्य करने की भी अपील की. लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए ईदगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था.

जयपुर/ जैसलमेर : राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में गुरुवार को इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने दूसरे सबसे बड़े पर्व ईद उल अजहा (बकरीद) हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं. बकरीद पर मुस्लिम धर्मावलंबी कुर्बानी कर पैगंबर हजरत इब्राहिम की परंपरा को निभा रहे हैं. बकरीद की नमाज के दौरान अनोखा नजारा दिखा, जहां मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लेकर प्रदर्शन किया. मुस्लिम समाज ने गाय के लिए सख्त कानून बनाने की मांग भी की. राजस्थान मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया. इसमें शामिल लोगों ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसलिए गोवंश को पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए. जैसलमेर में गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौमाता का दर्जा देने की मांग लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया.

गले लग दी बधाई: इससे पहले बकरीद की नमाज के दौरान विद्वानों ने कुर्बानी के महत्व को लेकर प्रकाश डाला.अपने पड़ोसियों और गरीब लोगों की मदद का आह्वान किया. नमाज के दौरान प्रदेश और देश में अमन और भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआ की. एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी. मस्जिदों में आलिमों ने लोगों से अपील की है कि त्यौहार सादगी से मनाएं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी नहीं हो.

जैसलमेर में बकरीद पर नमाज अदा करते मुस्लिम (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर में सौहार्द का संदेश: उधर, जैसलमेर में इस बार बकरीद केवल धार्मिक आस्था और कुर्बानी का पर्व नहीं, बल्कि भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और देशभक्ति का अनूठा संदेश देती नजर आई. जैसलमेर में मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौ माता का दर्जा देने की मांग लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया. ईदगाह में नमाज, दुआ, गले मिलकर मुबारकबाद दी. राष्ट्रहित व सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया. जिलेभर में हर्षोल्लास और अकीदत के साथ बकरीद मनाई गई. सुबह से शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में भीड़ नजर आई. डेडानसर स्थित बड़ी ईदगाह और बेरा रोड ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की. देश में अमन, शांति, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी. एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी.

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गौवंश के समर्थन में ज्ञापन: जैसलमेर में ईदगाह में नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कदीमी ईदगाह कमेटी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेतृत्व में गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौमाता का दर्जा देने की मांग की. इसके लिए विशेष हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया. ईदगाह में लोग बैनर और हस्ताक्षर पत्र लेकर गौवंश के लिए समर्थन जुटाते दिखे. हजारों ने हस्ताक्षर किए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का समर्थन किया. मौलवी हारुल रशीद गौरी ने कहा कि गाय करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है. भारत की साझा संस्कृति आपसी सम्मान और भाईचारे की मिसाल रही है. समाजजनों ने कहा कि देश में सौहार्द और एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. यही सोच इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है. इस अभियान के तहत ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसे जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजेंगे.

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