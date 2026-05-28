ETV Bharat / state

हरियाणा में धूमधाम से मनाई जा रही बकरीद, ईदगाहों में उमड़ा जनसैलाब, अमन-शांति की मांगी दुआ

हरियाणा में धूमधाम से मनाई गई बकरीद ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र/नूंह: पूरे हरियाणा में बकरीद का पर्व पूरे हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया. नूंह जिले के नूंह, पिनगवां, पुन्हाना, तावडू, फिरोजपुर झिरका और नगीना समेत विभिन्न क्षेत्रों की ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग नए कपड़े पहनकर और सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह पहुंचे, जहां मौलानाओं ने ईद-उल-जुहा की नमाज अदा कराई. नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन-शांति और तरक्की की दुआ मांगी. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में भी नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन-शांति और तरक्की की दुआ मांगी. बकरीद धूमधाम से मनाई गई (ETV Bharat) कुरुक्षेत्र में मनाया गया ईद-उल-अजहा: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और इसके आस-पास के इलाकों में आज ईद-उल-अजहा (बकरा ईद) का त्योहार बेहद शांति, सौहार्द और धार्मिक मुस्तैदी के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों तथा ईदगाहों में नमाज़ियों की भारी भीड़ देखी गई, जहाँ सभी ने मिलकर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी. कुरुक्षेत्र के नरकातारी रोड ईद गाह कुरुक्षेत्र में ईद की नमाज अदा हुई. जहां सुबह की विशेष नमाज़ अदा की गई.सफेद पारंपरिक लिबास में सजे बच्चे, युवा और बुजुर्ग नमाज़ के लिए कतारबद्ध नजर आए. सामूहिक नमाज़ में मांगी अमन-चैन की दुआ: ईमाम सगीर अहमद शाही चीनी जामा मस्जिद थानेसर कुरुक्षेत्र ने कहा कि, "आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है. हमने यहां पर ईद की नमाज अदा की है. सभी ने मिलकर सभी को एक दूसरे को ईद की बधाई दी है. आज के दिन बाद खुशी का दिन है.यहां पर कुरुक्षेत्र से सैकड़ो की संख्या में बच्चे और बड़े मिलकर नमाज अदा की है. सभी को एक दूसरे को गले लगा कर ईद की बधाई दी है ."