हरियाणा में धूमधाम से मनाई जा रही बकरीद, ईदगाहों में उमड़ा जनसैलाब, अमन-शांति की मांगी दुआ
मेवात में बकरीद हर्षोल्लास से मनाई गई. ईदगाहों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी.
Published : May 28, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 11:40 AM IST
कुरुक्षेत्र/नूंह: पूरे हरियाणा में बकरीद का पर्व पूरे हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया. नूंह जिले के नूंह, पिनगवां, पुन्हाना, तावडू, फिरोजपुर झिरका और नगीना समेत विभिन्न क्षेत्रों की ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग नए कपड़े पहनकर और सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह पहुंचे, जहां मौलानाओं ने ईद-उल-जुहा की नमाज अदा कराई. नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन-शांति और तरक्की की दुआ मांगी. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में भी नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन-शांति और तरक्की की दुआ मांगी.
कुरुक्षेत्र में मनाया गया ईद-उल-अजहा: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और इसके आस-पास के इलाकों में आज ईद-उल-अजहा (बकरा ईद) का त्योहार बेहद शांति, सौहार्द और धार्मिक मुस्तैदी के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों तथा ईदगाहों में नमाज़ियों की भारी भीड़ देखी गई, जहाँ सभी ने मिलकर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी. कुरुक्षेत्र के नरकातारी रोड ईद गाह कुरुक्षेत्र में ईद की नमाज अदा हुई. जहां सुबह की विशेष नमाज़ अदा की गई.सफेद पारंपरिक लिबास में सजे बच्चे, युवा और बुजुर्ग नमाज़ के लिए कतारबद्ध नजर आए.
सामूहिक नमाज़ में मांगी अमन-चैन की दुआ: ईमाम सगीर अहमद शाही चीनी जामा मस्जिद थानेसर कुरुक्षेत्र ने कहा कि, "आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है. हमने यहां पर ईद की नमाज अदा की है. सभी ने मिलकर सभी को एक दूसरे को ईद की बधाई दी है. आज के दिन बाद खुशी का दिन है.यहां पर कुरुक्षेत्र से सैकड़ो की संख्या में बच्चे और बड़े मिलकर नमाज अदा की है. सभी को एक दूसरे को गले लगा कर ईद की बधाई दी है ."
नूंह में बच्चों और युवाओं में दिखा उत्साह: बकरीद के मौके पर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. सुबह 7 बजे से ही लोगों का ईदगाहों में पहुंचना शुरू हो गया था. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी. पूरे इलाके में भाईचारे और सौहार्द का माहौल दिखाई दिया. कई स्थानों पर लोगों ने जरूरतमंदों की मदद कर सामाजिक एकता का संदेश भी दिया.
मौलाना जहीर अहमद ने दिया संदेश: पिनगवां ईदगाह में नमाज अदा कराने वाले मौलाना जहीर अहमद ने लोगों को भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "बकरीद त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का संदेश देने वाला पर्व है. सभी लोग आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखें. मेरी लोगों से अपील है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें. कानून और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
कुर्बानी की परंपरा निभाई: ईद-उल-जुहा का पर्व हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है. नमाज के बाद ज्यादातर लोग अपने घरों को लौटे और कुर्बानी की रस्म अदा की. इस दौरान लोगों ने जरूरतमंदों और गरीबों के बीच भी मांस वितरित किया. रफीक मास्टर ने कहा कि, "बकरीद हमें त्याग और इंसानियत की सीख देती है.” वहीं असलम बुबलेहड़ी ने कहा, “यह पर्व आपसी भाईचारे और मोहब्बत को मजबूत करता है."
पूरे मेवात में रहा उत्सवी माहौल: पूरे मेवात क्षेत्र में बकरीद को लेकर उत्सवी माहौल देखने को मिला. प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आया. ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. लोगों ने एक-दूसरे को मुबारकबाद देकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया.
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