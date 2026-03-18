ETV Bharat / state

मेवात में ईद की तैयारियां जोरों पर, बाजारों में खरीदारी की रौनक, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

मेवात हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल: स्थानीय हिंदू और मुस्लिम दुकानदारों ने बताया कि "हर साल की तरह इस बार भी ईद के अवसर पर खरीदारी में जबरदस्त उछाल आया है. दुकानदारों का कहना है कि मेवात हमेशा से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की जीती-जागती मिसाल रहा है. यहां कोई भेदभाव नहीं है और लोग मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं. दुकानदारों को उम्मीद है कि यह सद्भावना और भाईचारा हमेशा बना रहेगा."

नूंहः मेवात क्षेत्र में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर है. रमजान के पवित्र महीने के समापन के साथ बाजारों में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मुस्लिम बहुल इलाकों के सभी प्रमुख बाजारों में लोग कपड़े, जूते, जरूरी सामान और खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं, जिससे बाजार में रौनक छाई हुई है.

'प्रतिबंधित मांस का सेवन बिल्कुल न करें': वहीं ईद से पहले मेवात के मौलवी, मौलाना और अन्य धार्मिक गुरुओं ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि "ईद के मौके पर गौकशी जैसे किसी भी अपराध में संलिप्त न हों. प्रतिबंधित मांस का सेवन बिल्कुल न करें और दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं." उन्होंने कहा कि "सभी मिल-जुलकर ईद मनाएं ताकि मेवात से भाईचारे का अच्छा संदेश हमेशा की तरह दुनिया तक पहुंचे."

डीएसपी अजायब सिंह की प्रेस वार्ता: ईद से पहले एक प्रेस वार्ता में डीएसपी अजायब सिंह ने सभी को ईद की अग्रिम बधाई दी. उन्होंने कहा कि "रमजान का पवित्र महीना समाप्त हो रहा है, लेकिन ईद के अवसर पर सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. मेवात जिला गोकशी के लिए अक्सर चर्चा में रहता है, इसलिए ईद पर गौकशी से पूरी तरह बचा जाए."

ईद पर चाक-चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्थाः उन्होंने "गौ सेवा आयोग की मीटिंग में भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की गोकशी न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अपराध करने की कोशिश करेगा या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. ईद की नमाज अदा करने वाली जगहों पर पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. साथ ही, बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सतर्क है. त्योहार खुशी और सद्भाव के साथ मनाया जाए, यही सभी की अपेक्षा है."