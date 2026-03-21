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रांची में ईद का जश्न, सुरक्षा का जायजा लेने एडीजी खुद सड़कों पर उतरे

रांची: राजधानी रांची ईदगाह सहित रांची के सभी मस्जिदों में शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई. इस दौरान रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. आईजी रांची सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक खुद शहर में घूम-घूमकर सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए.

हर तरफ रही सुरक्षा

रांची में तमाम मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज बड़ी तादाद में मुसलमान भाइयों ने एक साथ अदा की. सुबह से ही ईदगाह परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. नमाज के दौरान पूरा इलाका भाईचारे, एकता और उत्साह से सराबोर नजर आया. हजारों की संख्या में लोग विशेष नमाज में शरीक हुए, जो ईद के पवित्र त्योहार की शुरुआत का प्रतीक बनी.

वहीं, दूसरी तरफ ईद की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रही. शहर का ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी हर मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही. शहर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लेने के लिए खुद आईजी रांची सह सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक सड़कों पर घूमते नजर आए.

मनोज कौशिक सबसे पहले डोरंडा स्थित ईदगाह पहुंचे और वहां थाना प्रभारी दीपिका से पूरे सुरक्षा मामले की जानकारी ली. इस दौरान पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और फोर्स तैनात रही, जिसमें यातायात पुलिस भी शामिल थी. नमाज के दौरान पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और ड्रोन की मदद से आसपास के इलाकों पर पैनी नजर रखी गई.