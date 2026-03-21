रांची में ईद का जश्न, सुरक्षा का जायजा लेने एडीजी खुद सड़कों पर उतरे
रांची पुलिस ईद और सरहुल को लेकर अलर्ट पर है. एडीजी खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.
Published : March 21, 2026 at 11:25 AM IST
रांची: राजधानी रांची ईदगाह सहित रांची के सभी मस्जिदों में शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई. इस दौरान रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. आईजी रांची सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक खुद शहर में घूम-घूमकर सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए.
हर तरफ रही सुरक्षा
रांची में तमाम मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज बड़ी तादाद में मुसलमान भाइयों ने एक साथ अदा की. सुबह से ही ईदगाह परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. नमाज के दौरान पूरा इलाका भाईचारे, एकता और उत्साह से सराबोर नजर आया. हजारों की संख्या में लोग विशेष नमाज में शरीक हुए, जो ईद के पवित्र त्योहार की शुरुआत का प्रतीक बनी.
वहीं, दूसरी तरफ ईद की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रही. शहर का ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी हर मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही. शहर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लेने के लिए खुद आईजी रांची सह सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक सड़कों पर घूमते नजर आए.
मनोज कौशिक सबसे पहले डोरंडा स्थित ईदगाह पहुंचे और वहां थाना प्रभारी दीपिका से पूरे सुरक्षा मामले की जानकारी ली. इस दौरान पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और फोर्स तैनात रही, जिसमें यातायात पुलिस भी शामिल थी. नमाज के दौरान पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और ड्रोन की मदद से आसपास के इलाकों पर पैनी नजर रखी गई.
ड्रोन से रखी जा रही नजर
ईद की नमाज के समय रांची पुलिस के द्वारा तैनात किए गए आधा दर्जन से ज्यादा ड्रोन आकाश में उड़ते नजर आए, जिनकी मॉनिटरिंग डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे थे. ड्रोन की मदद से आसपास की ऊंची बिल्डिंगों की भी तलाशी ली गई थी. पूरी ड्रिल का मकसद सिर्फ यही था कि ईद की नमाज के दौरान किसी भी तरह की कोई भी आसामाजिक तत्व कोई गड़बड़ी न कर सके.
अब सरहुल को लेकर अलर्ट
आईजी सह एडीजी सीआईडी के द्वारा सभी को निर्देश दिए गए कि वह ईद की नमाज अदा करने के बाद सरहुल जुलूस को लेकर अलर्ट हो जाए. दोपहर 2:00 बजे के बाद रांची के विभिन्न इलाकों से सरहुल का शोभा जुलूस निकाला जाएगा. ईद की नमाज को सुरक्षित संपन्न करवाने के बाद अब रांची पुलिस एक बार फिर से अपने काम पर जुट गई है, ताकि सरहुल को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके.
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