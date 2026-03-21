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रांची के मस्जिदों में नमाज के बाद एक-दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद, अमेरिका विरोधी और ईरान समर्थन बैनर लेकर पहुंचे थे ईदगाह

ईद की नमाज अदा करते लोग ( ETV BHARAT )