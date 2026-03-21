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रांची के मस्जिदों में नमाज के बाद एक-दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद, अमेरिका विरोधी और ईरान समर्थन बैनर लेकर पहुंचे थे ईदगाह

रांची के मस्जिद एवं ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई. इस दौरान कुछ लोग ईरान के समर्थन वाले बैनर लिए हुए दिखे.

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ईद की नमाज अदा करते लोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
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रांची: माहे रमजान के 30 पाक रोजे के बाद आज देशभर के साथ पूरे झारखंड में ईद धूमधाम से मनाया जा रहा है. राजधानी रांची में अलग-अलग मस्जिदों-ईदगाहों में पूर्व से निर्धारित समयों पर ईद की नमाज अदा की गई. रांची के मुख्य ईदगाहों में से एक हरमू ईदगाह और उसके बाहर के हरमू बाईपास रोड पर बड़ी संख्या में इस्लामिक धर्मावलंबियों ने ईद का नमाज अदा की.

जानकारी देते हरमू ईदगाह के मौलाना (ETV BHARAT)

इस्लाम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े त्योहार में से एक ईद उल फितर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए दूसरे राज्य या शहर से रांची पहुंचे हैं. ईद की खुशियां आपस में मिलकर और सौहार्दपूर्वक मनाए इसके लिए घरों में सेवइयां तो कॉमन रूप से सबके घरों में बन रही है. इसके अलावा स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवान शमी कबाब, मटन चॉप, मोती पुलाव, बिरयानी सहित कई खास व्यंजन बनाए जा रहे हैं.

Eid Mubarak exchanged after prayers at mosques and Eidgahs in Ranchi
एक-दूसरे को ईद की बधाई देते बच्चे (ETV BHARAT)

विश्वभर में शांति कायम हो:- मो.असगर मिस्बाही, मौलाना

ईद के मौके पर हरमू ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद हरमू ईदगाह के मौलाना मो.असगर मिस्बाही ने अपने संदेश में राज्य और देश में अमन और शांति का माहौल बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ईद की नमाज के दौरान अल्लाह से विश्वभर में खुशियों का माहौल हो, युद्ध और हिंसा रुके, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ने की दुआ की. उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार अल्लाह का शुक्र, दुनिया में एकता, अमन और आपसी विश्वास बढ़ाने का त्योहार है.

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अमेरिका विरोधी और ईरान समर्थन बैनर लिए लोग (ETV BHARAT)

खामनेई की तस्वीर के साथ नमाज पढ़ने पहुंचे थे लोग

ईद की नमाज के दौरान हरमू किशोरगंज के पास कुछ युवा हाथ में ईरान के दिवंगत सबसे बड़े धार्मिक नेता खामनेई की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, तो कुछ लोग काले रंग की तख्ती लेकर नमाज स्थल पर पहुंचे थे, जिसपर ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए अमेरिका विरोधी बातें लिखी हुई थी. वहीं, ईरान को इस बात के लिए समर्थन किया गया था कि उसने हरमुज से भारत के जहाजों को आने की अनुमति दी. राज्यसभा सांसद महुआ माजी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी हरमू ईदगाह के पास पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी.

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