ETV Bharat / state

भारत में नही दिखा चांद, 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया एलान

ईदगाह लखनऊ में ईद-उल-फितर की नमाज 21 मार्च 2026 की सुबह 10 बजे अदा की जाएगी.

भारत में नही दिखा चाँद
भारत में नही दिखा चाँद (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद लखनऊ में गुरुवार को ईद-उल-फितर का चांद देखने का एहतिमाम किया गया. लेकिन चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद शाही इमाम टीले वाली मस्जिद लखनऊ, मौलाना सैयद फ़ज़लुल मन्नान रहमानी ने ऐलान किया है कि 20 मार्च, 2026 को दोबारा अलवदा की नमाज़ अदा की जाएगी, और 21 मार्च, 2026 को पूरे मुल्क में ईद-उल-फितर की नमाज पढ़ी जाएगी.

21 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी
21 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में नहीं दिखा चांद: वहीं, मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल के सदर, काजी-ए-शहार मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इमाम ईदगाह लखनऊ ने ऐलान किया है कि आज दिनांक 29 रमजान-उल-मुबारक 1447 हिजरी के मुताबिक 19 मार्च 2026 को शव्वाल का चांद नहीं देखा गया. इसलिए शुक्रवार को रोजा रखा जाएगा और ईद-उल-फितर 21 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. ईदगाह लखनऊ में ईद की नमाज 21 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे अदा की जाएगी.

21 मार्च को ईद मनाई जाएगी: इदारा-ए-शरिया मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल के अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल इरफान मेंहदी ने ऐलान किया है कि आज ईद का चांद लखनऊ में नहीं देखा गया, कहीं से तस्दीक भी हुई. इसलिए कल यानी 20 मार्च को रोजा रखा जाएगा और 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी.

आपको बता दें कि लखनऊ के मसाजिद में ईद-उल-फितर की नमाज को लेकर तैयारियां तेज हो गई थी. लखनऊ के तमाम मसाजिद में नमाज का समय भी तय कर दिया गया था. चांद गुरुवार को दिखेगा तो ईद शुक्रवार को मनाई जाएगी. हालांकि गुरुवार को देश में कहीं भी ईद का चांद नजर नही आया, इस लिए अब ईद शनिवार को मनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: देश भर में रमज़ान का चाँद देखा गया, 19 फरवरी से मुस्लिम समुदाय रखेगा रोजा

ये भी पढ़ें: ईद से पहले लखनऊ के बाजारों में रौनक, ‘रहमान डकैत’ स्टाइल पठानी सूट और फरसी सलवार का क्रेज

TAGGED:

EID SPECIAL
EID MOON WAS NOT SIGHTED IN INDIA
EID WILL BE CELEBRATED MARCH 21
EID 2026
EID PRAYERS IN LUCKNOW ON 21ST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.