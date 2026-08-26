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ईद मिलादुन्नबी की धूम, जैसलमेर व बूंदी में निकला भव्य जुलूस

जैसलमेर में जुलूस गडसीसर पोल के पास स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाना से रवाना हुआ. बड़ी संख्या में लोग नए कपड़े पहनकर शामिल हुए. सजे-धजे ऊंटों और घोड़ों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं. कई लोग हाथों में तिरंगा और इस्लामी झंडे लेकर चले और पैगंबर साहब की शिक्षाओं को याद करते हुए आगे बढ़े. जुलूस मुस्लिम मुसाफिरखाना से मदरसा रोड, ढिब्बा पाड़ा, नीरज बस स्टैंड चौराहा और हनुमान चौराहा होते हुए गीता आश्रम रोड स्थित बड़ी ईदगाह पहुंचा. रास्ते भर लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया. कई स्थानों पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया.

जैसलमेर/ बूंदी : जश्ने ईद मिलादुन्नबी का मुबारक पर्व सरहदी जैसलमेर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया. पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर शहर की मस्जिदों को आकर्षक ढंग से सजाया गया. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों को भी सजाकर जश्न मनाया. कई दिनों की तैयारी के बाद बुधवार को भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. ईद के मौके पर बूंदी में तीन किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया.

हिंदू संगठनों ने भी किया स्वागत: जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली. विभिन्न संगठनों और समाज के लोगों ने स्वागत किया. पुष्पवर्षा कर भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया गया. जुलूस में शामिल लोगों ने भी अभिवादन किया. शहर में प्रेम और भाईचारे का माहौल नजर आया. जुलूस के बड़ी ईदगाह पहुंचने के बाद लोगों ने गले मिलकर मुबारकबाद दी. आयोजन के दौरान उत्साह और खुशी का माहौल रहा. मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजन हुए.

सालेह मोहम्मद भी शामिल हुए: पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुस्लिम धर्मगुरु सालेह मोहम्मद भी जुलूस में शामिल हुए. उन्होंने लोगों को मुबारकबाद दी और देशवासियों के लिए सुख-शांति की कामना की. कहा कि पैगंबर साहब का जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायी है. हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर भाईचारा, प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए. जुलूस ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया. हिंदू संगठनों द्वारा स्वागत से जैसलमेर की गंगा-जमुनी तहजीब की तस्वीर सामने आई. लोगों ने एक-दूसरे के त्योहारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए मिल-जुलकर रहने का संदेश दिया.

बूंदी में निकला भव्य जुलूस: ईद पर बुधवार को बूंदी में 3 किलोमीटर लंबा भव्य जुलूस निकला. नौजवान गौसिया सर्किल सोसायटी के जुलूस का जगह-जगह स्वागत हुआ. सुबह 9 बजे मीरागेट से शुरू होकर जुलूस ब्रह्मपुरी, चौमुखा बाजार, इंद्रा मार्केट होते हुए नेहरू गार्डन पहुंचा और जलसे में बदल गया. शहर काजी इमरान काजी ने कहा कि यह अमन और मोहब्बत का पैगाम है. बूंदी के अलावा जिले के कई कस्बों में भी जुलूस निकले.