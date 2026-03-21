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बरेली सहित यूपी के कई जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही ईद, लोग गले मिल एक दूसरे को दे रहे मुबारकबाद

बरेली सहित यूपी भर में मनाई जा रही ईद. ( ETV Bharat )

बरेली/ फर्रुखाबाद: बरेली में ईद का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है. शहर की सबसे बड़ी बाकरगंज ईदगाह समेत जिलेभर में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज़ अदा की जा रही है. वहीं प्रशासन शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्तैद हैं. जानकारी के मुताबिक शहर की प्रमुख बाकरगंज ईदगाह सहित कुल 137 ईदगाहों और 1369 मस्जिदों में नमाज़ अदा की गई. सुबह से ही लोग पारंपरिक वेशभूषा में नमाज़ के लिए घरों से निकल कर ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचते रहे. बाकरगंज स्थित ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज़ अदा करते हुए देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी.