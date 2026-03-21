बरेली सहित यूपी के कई जिलों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही ईद, लोग गले मिल एक दूसरे को दे रहे मुबारकबाद
ईदगाहों में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज़ अदा करते हुए देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 12:32 PM IST
बरेली/ फर्रुखाबाद: बरेली में ईद का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है. शहर की सबसे बड़ी बाकरगंज ईदगाह समेत जिलेभर में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज़ अदा की जा रही है. वहीं प्रशासन शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्तैद हैं.
जानकारी के मुताबिक शहर की प्रमुख बाकरगंज ईदगाह सहित कुल 137 ईदगाहों और 1369 मस्जिदों में नमाज़ अदा की गई. सुबह से ही लोग पारंपरिक वेशभूषा में नमाज़ के लिए घरों से निकल कर ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचते रहे. बाकरगंज स्थित ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज़ अदा करते हुए देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी.
फर्रुखाबाद में दिया भाईचारे का संदेश
फर्रुखाबाद में धूमधाम से ईद-उल-फित्र मनाया गया. ईदगाहों, मस्जिदों में नमाज के बाद अमन व शांति की दुआ की गई. साथी विश्व शांति की कामना के साथ ईरान की सलामती की भी दुआ मांगी गयी. सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी. मौलाना ने कहा कि अल्लाह शैतानों व जालिमों से कौम व देश को बचाए. मौलाना मुअज्जम अली ने बताया कि शहर की नई ईदगाह, पुरानी ईदगाह, फतेहगढ़ ईदगाह, सुनहरी मस्जिद, नूरी मस्जिद, शमशेरखानी मस्जिद सहित शहर और जिले भर की मस्जिदों में शनिवार को सुबह अलग-अलग समय पर ईद-उल-फितर की नमाज अदा की गई.