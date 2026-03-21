मनाई जा रही है ईद, 'ईद-उल-फित्र' पर मेरठ में सड़कों पर उतरा प्रशासन
'ईद-उल-फित्र' के अवसर पर आज मेरठ में सुरक्षा और सेवा का अद्भुत समन्वय देखने को मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 9:00 AM IST
मेरठ: मजहबी अकीदत और आपसी सौहार्द का त्योहार 'ईद-उल-फित्र' आज मेरठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर शहर की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरठ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया.
डीएम और एसएसपी ने संवेदनशील गलियों और चौराहों पर पैदल भ्रमण कर स्थानीय जनता से आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रखी है.
'ईद-उल-फित्र' के अवसर पर आज मेरठ जनपद में सुरक्षा और सेवा का अद्भुत समन्वय देखने को मिला. जिले की कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए प्रशासन के शीर्ष अधिकारी खुद मैदान में उतरे और ईदगाहों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.
वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाली कमान
आज सुबह से ही जिलाधिकारी वी.के. सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडेय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ जनपद की मुख्य ईदगाहों पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने न केवल पैदल गश्त कर सुरक्षा इंतजामों को परखा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को नमाज के दौरान शांति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू रखने के कड़े दिशा-निर्देश भी दिए.
DIG कलानिधि नैथानी ने किया संवाद
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए डीआईजी मेरठ रेंज, कलानिधि नैथानी भी स्वयं ईदगाह स्थल पहुंचे. उन्होंने नमाजियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया. डीआईजी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस और जनता के बीच के समन्वय की सराहना की. अधिकारियों की इस सक्रियता ने नागरिकों के बीच सुरक्षा का भाव पैदा किया.
ड्रोन कैमरों से 'तीसरी आंख' का पहरा
सुरक्षा को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने आधुनिक संसाधनों का बखूबी उपयोग किया संवेदनशील स्थानों और ईदगाह के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गई.
डीएम और एसएसपी ने संवेदनशील गलियों और चौराहों पर पैदल भ्रमण कर स्थानीय जनता से आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की. इस दौरान तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे नमाजियों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएं.
पुलिस और जनता का बेमिसाल तालमेल
जिलाधिकारी वी.के. सिंह और एसएसपी अविनाश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि त्योहार के उत्साह में कोई बाधा न आए. पुलिस बल का जनता के प्रति सहयोगात्मक रवैया चर्चा का विषय रहा, जिससे ईद का पर्व आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि ईद की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराई गई है. सभी से पहले ही अपील कर दी गई थी. सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे भी ईदगाह के चारों तरफ लगाए गए हैं.
तमाम पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि कहीं पर भी शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए वह खुद भी सड़कों पर उतर कर निगरानी कर रहे हैं,