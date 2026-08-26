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दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया ईद-ए-मिलाद-उन-नबी, जुलूसों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर दिल्ली में अलग-अलग इलाकों से जुलूस निकाले गए

Eid-e-Milad-un-Nabi Celebrated Across Delhi with Grand Processions, Tight Security Arrangements
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर दिल्ली में निकल रहे जुलूस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर दिल्ली में अलग-अलग इलाकों से जुलूस निकाले गए. जुलूसों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.सभी जिलों में जुलूस निर्धारित रूट से गुजर रहे हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

पुलिस की मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीमें तैनात

शाहदरा जिले में भी कई स्थानों से जुलूस निकाले जा रहे हैं.शाहदरा के डीसीपी आरपी मीना के मुताबिक, सीमापुरी थाना क्षेत्र में चार जुलूस निकाले जा रहे हैं.इसके अलावा गांधी नगर सब-डिवीजन के तीनों थाना क्षेत्रों और जगतपुरी थाना क्षेत्र में भी जुलूस आयोजित किए गए हैं.

आरपी मीना, डीसीपी, शाहदरा (ETV Bharat)

शाहदरा जिले में करीब 10 स्थानों से जुलूस निकल रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस की मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं. जुलूस के रूट पर पड़ने वाले प्रमुख इंटरसेक्शन पर भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यातायात और कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जा सके.जगतपुरी से शुरू होने वाला जुलूस गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में पहुंचकर समाप्त होगा.इसे देखते हुए जगतपुरी और गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं.पुलिसकर्मी पूरे रूट पर लगातार निगरानी कर रहे हैं.

शाहदरा के डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि जुलूसों को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है.पुलिस की मोटरसाइकिल टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और थानों के पर्याप्त स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया है.सभी प्रमुख इंटरसेक्शन पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.जुलूसों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है.

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