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कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तम नगर में मनाई गई ईद, लोगों ने दिल्ली पुलिस को दिया धन्यवाद

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई वारदात के बाद तनाव का माहौल बना हुआ था. वहीं सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे थे. शनिवार को ईद के मौके पर उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई. घटना के बाद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस को इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

शुक्रवार शाम से ही इलाके में 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मी स्थिति को सामान्य करने के लिए तैनात रहे. घटनास्थल के 1 किलोमीटर पहले से पुलिस ने बैरीकेडिंग भी की और यहां से गुजरने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने दिया गया. साथ ही ईदगाह और कब्रिस्तान में भी पहचान पत्र दिखने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया गया.

स्थानीय निवासी लियाकत अली ने बताया कि होली के बाद से पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन आज ईद का दिन काफी अच्छा रहा. दिल्ली पुलिस ने तारीफ के लायक काम किया है. इसके लिए उनका धन्यवाद है. वहीं मीना ने बताया कि पहले मन में बहुत डर था इस साल ईद कैसे मनाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते खुशी से त्यौहार मना पाए.

कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने मनाया ईद का त्योहार (ETY BHARAT)

बताते हैं कि होली के बाद से पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल था. लेकिन आज ईद का दिन काफी अच्छा रहा. दिल्ली पुलिस ने तारीफ के लायक काम किया है. इसके लिए उनका धन्यवाद है. पहले लग रहा था कि ईद के दिन अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाएंगे लेकिन सभी लोग मिलने आ रहे हैं. इसके लिए दिल्ली पुलिस का शुक्रिया. सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वह गलत हैं.