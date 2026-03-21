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कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तम नगर में मनाई गई ईद, लोगों ने दिल्ली पुलिस को दिया धन्यवाद

होली पर उत्तम नगर की वारदात के बाद ईद को लेकर इलाके में तनाव का माहौल था, इलाके में शांति से ईद मनाई गई.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया ईद
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया ईद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 4:38 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई वारदात के बाद तनाव का माहौल बना हुआ था. वहीं सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे थे. शनिवार को ईद के मौके पर उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई. घटना के बाद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस को इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

शुक्रवार शाम से ही इलाके में 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मी स्थिति को सामान्य करने के लिए तैनात रहे. घटनास्थल के 1 किलोमीटर पहले से पुलिस ने बैरीकेडिंग भी की और यहां से गुजरने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने दिया गया. साथ ही ईदगाह और कब्रिस्तान में भी पहचान पत्र दिखने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया गया.

स्थानीय निवासी लियाकत अली ने बताया कि होली के बाद से पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन आज ईद का दिन काफी अच्छा रहा. दिल्ली पुलिस ने तारीफ के लायक काम किया है. इसके लिए उनका धन्यवाद है. वहीं मीना ने बताया कि पहले मन में बहुत डर था इस साल ईद कैसे मनाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते खुशी से त्यौहार मना पाए.

कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने मनाया ईद का त्योहार (ETY BHARAT)

बताते हैं कि होली के बाद से पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल था. लेकिन आज ईद का दिन काफी अच्छा रहा. दिल्ली पुलिस ने तारीफ के लायक काम किया है. इसके लिए उनका धन्यवाद है. पहले लग रहा था कि ईद के दिन अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाएंगे लेकिन सभी लोग मिलने आ रहे हैं. इसके लिए दिल्ली पुलिस का शुक्रिया. सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वह गलत हैं.

वहीं अफसाना बताती हैं कि बीते 15 दिनों में पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज ईद का दिन काफी अच्छा रहा. होली के दिन हुई दर्दनाक घटना से पहले यहां सभी धर्म के लोग मिल कर रहा करते थे. ईद का दिन भी सभी ने साथ मिला का मनाया. बता दें कि, 4 मार्च को उत्तम नगर में 26 वर्षीय तरुण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अब तक 14 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सायरा, शरीफन, सलमा, सुहेल, समीर, फिरोज़ और इस्माइल का नाम सामने आया था. शुरुआत तब हुई जब तरुण के 11 वर्षीय चचेरे भाई ने घर की छत से पानी का गुब्बारा फेंका, जो गुजर रही एक महिला पर गिर गया.

महिला ने लड़की को डांटा और चली गई, लेकिन शाम को उसी महिला और उसके परिजनों ने तरुण को घर लौटते समय घेरकर मार डाला. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी या एनकाउंटर की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है. इसके बाद इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनात किया गया है.

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