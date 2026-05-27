ईद से पहले चर्चाओं में 'अल्लाह वाला बकरा', मालिक ने रखी 25 लाख की कीमत
27 मई को मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद-उल-अजहा मनाया जाएगा, इस बीच भोपाल में एक बकरा बना चर्चा का विषय, शरीर पर लिखा अल्लाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 8:46 PM IST
भोपाल: ईद-उल-अजहा से पहले भोपाल में एक खास बकरा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर बैरसिया रोड स्थित कादमपुर गांव में रहने वाले छुट्टू खां का दावा है कि उनके बकरे के शरीर पर प्राकृतिक रूप से ‘अल्लाह’ लिखा हुआ दिखाई देता है. डार्क ब्राउन रंग के इस बकरे के पेट के बाएं हिस्से पर सफेद रंग का एक खास निशान बना है. स्थानीय लोग और आसपास के ग्रामीण इसे अरबी में ‘अल्लाह’ लिखा हुआ मान रहे हैं. बकरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके बाद इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है.
यह खुदा की रहमत है
बकरे के मालिक छुट्टू खां का कहना है कि "उन्होंने कई सालों से बकरे पाले हैं, लेकिन ऐसा निशान पहली बार देखा है. उनके मुताबिक यह खुदा की खास रहमत है और ऐसे बकरे बेहद दुर्लभ होते हैं. छुट्टू खां ने इस खास बकरे की कीमत 25 लाख रुपए रखी है. उनका कहना है कि कई लोग बकरे को देखने आ रहे हैं और कीमत भी पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे बेचा नहीं है."
70 किलो का ताकतवर बकरा
बताया जा रहा है कि यह बकरा करीब 65 से 70 किलो वजन का है. पशुपालकों की भाषा में इसे 'चार दांत' का बताया जा रहा है. यानी यह पूरी तरह परिपक्व माना जाता है. बकरे की लंबाई, मजबूत शरीर और अलग पहचान की वजह से यह इलाके में आकर्षण का केंद्र बन गया है. छुट्टू खां के पास अन्य बकरे भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत करीब 25-25 हजार रुपए बताई जा रही है, लेकिन यह खास बकरा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है.
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दूर-दूर से पहुंच रहे लोग
ईद-उल-अजहा के मौके पर कुर्बानी के लिए लोग खास और दुर्लभ जानवरों की तलाश करते हैं. ऐसे में इस बकरे की चर्चा तेजी से फैल गई है. आसपास के गांवों के अलावा भोपाल शहर से भी लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं. कई लोग इसके साथ फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा बकरा नहीं देखा. कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का अद्भुत संयोग बता रहे हैं.
ईद से पहले यह खास बकरा अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग उत्सुकता के साथ इसे देखने पहुंच रहे हैं.