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बिहार के इस गांव में एक दिन पहले मनी ईद, सऊदी अरब से मजबूत कनेक्शन

नालंदा के बड़ाकर गांव में एक दिन पहले मनाया गया ईद का जश्न ( ETV Bharat )

नालंदा: जहां एक ओर देशभर में लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं बिहार के नालंदा जिले के बड़ाकर गांव में आधी आबादी 24 घंटे पहले शुक्रवार को ही ईद-उल-फितर मना ली. बिना चांद देखे मनाई गई इस ईद के पीछे सऊदी अरब से गहरा रिश्ता जुड़ा है. सऊदी में चांद दिखने की खुशी : गुरुवार शाम से ही गांव में त्योहार की रौनक शुरू हो गई थी. जैसे ही सऊदी अरब में चांद नजर आने की खबर पहुंची, गांव के लोगों ने वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार शुक्रवार को ईद मनाने का फैसला कर लिया. देखते ही देखते पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया. देखिए वीडियो (ETV Bharat) सऊदी अरब में रहते हैं ग्रामीण: दरअसल, इसके पीछे कारण है कि बड़ाकर और आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब में रहकर रोजगार करते हैं. यही कारण है कि यहां के लोग वहां के चांद दिखने के आधार पर ही अपने गांव में ईद मनाते हैं. यह परंपरा सालों से चली आ रही है. भगौलिक स्थिति: भगौलिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. सऊदी अरब भारत के पश्चिम में है, इसलिए वहां भारत से पहले सूर्यास्त हो जाता है और चांद दिखने लगता है. भारत से सऊदी अरब के समय में करीब 2 घंटे 30 अंतर है. इसलिए शाम के वक्त सऊदी में पहले ईद का चांद दिख जाता है. इसबार ईद 19 और 20 मार्च है, लेकिन सऊदी में 18 मार्च को ईद का चांद नहीं दिखा. ऐसे में 20 मार्च को ईद मनाने की घोषणा की गयी.