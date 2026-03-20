बिहार के इस गांव में एक दिन पहले मनी ईद, सऊदी अरब से मजबूत कनेक्शन
देशभर में कल ईद मनाई जाएगी, लेकिन बिहार के कुछ गांवों में एक दिन पहले ही लोग क्यों मनाते हैं ईद? जानिए
Published : March 20, 2026 at 3:48 PM IST
नालंदा: जहां एक ओर देशभर में लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं बिहार के नालंदा जिले के बड़ाकर गांव में आधी आबादी 24 घंटे पहले शुक्रवार को ही ईद-उल-फितर मना ली. बिना चांद देखे मनाई गई इस ईद के पीछे सऊदी अरब से गहरा रिश्ता जुड़ा है.
सऊदी में चांद दिखने की खुशी : गुरुवार शाम से ही गांव में त्योहार की रौनक शुरू हो गई थी. जैसे ही सऊदी अरब में चांद नजर आने की खबर पहुंची, गांव के लोगों ने वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार शुक्रवार को ईद मनाने का फैसला कर लिया. देखते ही देखते पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया.
सऊदी अरब में रहते हैं ग्रामीण: दरअसल, इसके पीछे कारण है कि बड़ाकर और आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब में रहकर रोजगार करते हैं. यही कारण है कि यहां के लोग वहां के चांद दिखने के आधार पर ही अपने गांव में ईद मनाते हैं. यह परंपरा सालों से चली आ रही है.
भगौलिक स्थिति: भगौलिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. सऊदी अरब भारत के पश्चिम में है, इसलिए वहां भारत से पहले सूर्यास्त हो जाता है और चांद दिखने लगता है. भारत से सऊदी अरब के समय में करीब 2 घंटे 30 अंतर है. इसलिए शाम के वक्त सऊदी में पहले ईद का चांद दिख जाता है. इसबार ईद 19 और 20 मार्च है, लेकिन सऊदी में 18 मार्च को ईद का चांद नहीं दिखा. ऐसे में 20 मार्च को ईद मनाने की घोषणा की गयी.
ग्रामीणों की राय: ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए ईद सिर्फ एक तारीख या रस्म नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, रिश्तों और परंपराओं का प्रतीक है. सात समंदर पार रह रहे अपने लोगों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वे इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं.
''रमजान का पवित्र महीना चांद देखकर शुरू होता है और ईद भी चांद देखकर ही मनाई जाती है. उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और पूरा विश्व भी एक ही है. सभी लोगों को चांद देखने की आवश्यकता नहीं है; यदि कोई एक व्यक्ति चांद देख लेता है और उसकी गवाही देता है, तो यह संदेश सभी जगह पहुंच जाता है.''- मो. अली इमाम, ग्रामीण
ईदगाहों में जुटे लोग: शुक्रवार की सुबह गांव की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई. नए और साफ-सुथरे कपड़ों में सजे बच्चे, युवा और बुजुर्ग ईदगाहों की ओर जाते दिखाई दिए. ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. नमाज के बाद लोगों ने देश की तरक्की, अमन-चैन, आपसी भाईचारे और सुरक्षा के लिए दुआएं मांगीं. इसके बाद ईदगाह के बाहर निकलते ही लोग एक-दूसरे से गले मिले और ‘ईद मुबारक’ कहकर खुशियां बांटीं.
रिश्तों की मजबूती: नालंदा के बड़ाकर गांव की यह अनोखी परंपरा यह साबित करती है कि त्योहार केवल कैलेंडर की तारीखों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे दिलों को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम होते हैं. यहां मनाई गई ईद न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि दूरियों के बावजूद रिश्तों की मजबूती की भी एक खूबसूरत मिसाल है.
ईद की खासियत भी जानें : ईद-उल-फितर, इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. ये रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है. मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजे (व्रत) रखते हैं. ईद का दिन भाईचारे, प्रेम और एकजुटता का संदेश देता है.
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