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हिमाचल के अंडा कारोबारी ने हिसार में की खुदकुशी, बिजनेस में लाखों के नुकसान से था परेशान

हिसार : हरियाणा के हिसार के कृष्णा नगर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक युवक अंडा कारोबार का काम करता था. बताया जा रहा है ठेकेदारी के काम में उसे 35 लाख रुपये का नुकसान हो गया था. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से एक बंदूक को बरामद किया है.

अंडा व्यापारी ने की खुदकुशी : जानकारी के अनुसार अंडा व्यापारी अमन हिमाचल प्रदेश का रहने वाले था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने परिजनों के साथ कृष्णा नगर में रह रहा था. अमन का हिसार के रेलवे स्टेशन मेन गेट के पास अंडे के थोक व्यापार का कारोबार था. मंगलवार की दोपहर को उसने आत्महत्या कर ली. जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग के निरीक्षक विकास कुमार, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसी दौरान एफएसएल की टीम भी पहुंच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया है.

हिमाचल के अंडा कारोबारी ने हिसार में की खुदकुशी (ETV Bharat)

घटनास्थल से बंदूक बरामद : पुलिस ने घटनास्थल से बंदूक के साथ खोल भी बरामद किए हैं. बंदूक का लाइसेंस हिमाचल प्रदेश से बना हुआ है. परिजनों के अनुसार अमन पहले पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी का काम करता था. कारोबार में उसे लगभग पैंतीस लाख रुपये का नुकसान हो गया था. बाद में ठेकेदारी छोड़कर अंडा कारोबार पर ध्यान दे रहा था. एक महीने पहले वो हिमाचल प्रदेश से लाइसेंसी बंदूक लाया था. उसने अपने पिता अरुण शर्मा को दुकान पर भेज दिया था और खुद घर पर ही था. इसी दौरान उसने खुदकुशी कर ली. आवाज़ आने पर परिजनों ने जाकर देखा तो बेड पर खून ही खून पड़ा था. परिजनों के मुताबिक अमन काफी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था.