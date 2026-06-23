हिमाचल के अंडा कारोबारी ने हिसार में की खुदकुशी, बिजनेस में लाखों के नुकसान से था परेशान
हरियाणा के हिसार के कृष्णा नगर में अंडा कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : June 23, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 6:06 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार के कृष्णा नगर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक युवक अंडा कारोबार का काम करता था. बताया जा रहा है ठेकेदारी के काम में उसे 35 लाख रुपये का नुकसान हो गया था. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से एक बंदूक को बरामद किया है.
अंडा व्यापारी ने की खुदकुशी : जानकारी के अनुसार अंडा व्यापारी अमन हिमाचल प्रदेश का रहने वाले था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने परिजनों के साथ कृष्णा नगर में रह रहा था. अमन का हिसार के रेलवे स्टेशन मेन गेट के पास अंडे के थोक व्यापार का कारोबार था. मंगलवार की दोपहर को उसने आत्महत्या कर ली. जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग के निरीक्षक विकास कुमार, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसी दौरान एफएसएल की टीम भी पहुंच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया है.
घटनास्थल से बंदूक बरामद : पुलिस ने घटनास्थल से बंदूक के साथ खोल भी बरामद किए हैं. बंदूक का लाइसेंस हिमाचल प्रदेश से बना हुआ है. परिजनों के अनुसार अमन पहले पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी का काम करता था. कारोबार में उसे लगभग पैंतीस लाख रुपये का नुकसान हो गया था. बाद में ठेकेदारी छोड़कर अंडा कारोबार पर ध्यान दे रहा था. एक महीने पहले वो हिमाचल प्रदेश से लाइसेंसी बंदूक लाया था. उसने अपने पिता अरुण शर्मा को दुकान पर भेज दिया था और खुद घर पर ही था. इसी दौरान उसने खुदकुशी कर ली. आवाज़ आने पर परिजनों ने जाकर देखा तो बेड पर खून ही खून पड़ा था. परिजनों के मुताबिक अमन काफी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था.
Disclaimer : ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं. ज़िंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी परेशानियां आती है. ऐसे में परेशानियों का डटकर मुकाबला करें, डिप्रेशन में ना जाएं और अगर आप या आपका कोई परिजन किसी वजह से डिप्रेशन में है तो तत्काल मनोचिकित्सक की सलाह लें. यूं अपनी ज़िंदगी से ना हारें.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हिसार की छात्रा सिमरन ने की खुदकुशी, पिता बोले-"NEET परीक्षा रद्द होने से तनाव में थी"
ये भी पढ़ें : हांसी में 62 वर्षीय पूर्व फौजी ने की खुदकुशी, करोड़ों की लेन-देन का आरोप, मृतक के बेटे ने की कार्रवाई की मांग
ये भी पढ़ें : पानीपत में महिला डॉक्टर का AI वीडियो बनाया, बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश की