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युद्ध का असर अंडे पर, डीजल की बढ़ती कीमत से सस्ता प्रोटीन हुआ अब महंगा, आम लोग हुए प्रभावित

खाड़ी युद्ध के चलते ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ा है. वहीं, अंडों के दाम 40 रुपये तक बढ़ने से जनता प्रभावित हुई है.

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डीजल की बढ़ती कीमत से सस्ता प्रोटीन हुआ अब महंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 11:15 AM IST

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फरीदाबाद: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है. खासतौर पर खाने-पीने की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस बीच अंडों के दाम में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है. यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है, क्योंकि अंडा एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला प्रोटीन स्रोत माना जाता रहा है.

अंडों की कीमतों में उछाल: बाजार में अंडों के दाम में करीब 40 रुपए प्रति कैरेट तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले जो अंडे 120 रुपए प्रति कैरेट तक मिलते थे, अब उनकी कीमत 160 से 165 रुपए तक पहुंच गई है. इस अचानक हुई बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे दुकानदारों और ढाबा संचालकों की चिंता भी बढ़ा दी है.

ट्रांसपोर्ट लागत बनी बड़ी वजह: व्यापारियों की मानें तो इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत में इजाफा है. युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इससे माल ढुलाई महंगी हो गई है और इसका सीधा असर अंडों की कीमत पर पड़ा है.

युद्ध का असर अंडे पर (ETV Bharat)

थोक विक्रेता ने बताया कारण: अंडे के थोक विक्रेता शकील शेख ने बताया कि, "जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय अंडों के दाम काफी सस्ते हो गए थे, क्योंकि हमारे देश से विदेशों में भी अंडों का निर्यात होता है. लेकिन धीरे-धीरे कीमतें बढ़ती गईं और अब हमें लगभग 40 रुपए प्रति कैरेट ज्यादा कीमत पर अंडे बेचने पड़ रहे हैं. पहले एक कैरेट अंडे का रेट 120 रुपए था, जो अब 160-165 रुपए हो गया है. इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की सप्लाई पर असर और ट्रांसपोर्ट का महंगा होना है."

दुकानदारों और उपभोक्ताओं पर असर: अंडों की कीमत बढ़ने से छोटे दुकानदारों और ढाबा संचालकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. विक्रेताओं का कहना है कि अगर वे कीमत नहीं बढ़ाते तो उन्हें घाटा झेलना पड़ता. वहीं उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अंडा उनकी डाइट का अहम हिस्सा होता है.

आगे और बढ़ सकते हैं दाम: वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में अंडों के दाम और बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में आम जनता की रसोई पर महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है.

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