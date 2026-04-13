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युद्ध का असर अंडे पर, डीजल की बढ़ती कीमत से सस्ता प्रोटीन हुआ अब महंगा, आम लोग हुए प्रभावित

डीजल की बढ़ती कीमत से सस्ता प्रोटीन हुआ अब महंगा ( ETV Bharat )