'दो महीने पहले मारी चाकू.. अब सिर में गोली मारकर हत्या' परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

नरकटियागंज में अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने धमकियों के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है.

अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
Published : January 31, 2026 at 12:56 PM IST

बेतिया: नरकटियागंज नगर में शनिवार की सुबह एक अंडा व्यवसायी की हत्या की खबर से सनसनी मच गई. नगर के वार्ड संख्या सात निवासी और पेशे से अंडा व्यवसायी विजय कुमार शाह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है.

अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या: विजय कुमार का शव नरकटियागंज–भिखना ठोरी रेलखंड पर नंदपुर रेलवे ढाला के समीप झाड़ियों में पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.

बेतिया में गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

परिजनों ने किया हंगामा: घटनास्थल से एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया है. इधर, हत्या की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे.

पहले भी चाकू से किया गया था हमला: मृतक की पत्नी माया मति देवी ने बताया कि "29 नवंबर 2025 को भी विजय कुमार पर नरकटियागंज–भिखना ठोरी रेलखंड पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें उनका पेट फाड़ दिया गया था. उस समय करीब पांच लाख रुपये खर्च कर किसी तरह उनकी जान बचाई गई थी. पुलिस से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं किया गया."

अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

पान खाने गए थे बाहर: मृतक के भाई संजय शाह बताते हैं कि शुक्रवार की शाम करीब सात बजे विजय कुमार यह कहकर घर से निकले थे कि वे धर्मेंद्र की पान दुकान पर पान खाने जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो शनिवार सुबह रेलवे लाइन किनारे उनका शव मिलने की खबर आई.

"हम पहले ही भैया को बोले थे कि वो लोग मारने की फिराक में है और घर में सावधानी से रहो. थाने को भी हमने कहा था कि हत्या हो सकती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. कल शाम को घर पान खाने निकले थे, तभी गोली मारकर हत्या कर दी गई. पहले भी चाकू मारा गया था. पहले भी कोर्ट जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी."- संजय शाह, मृतक के भाई

लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

सड़क जाम से यातायात प्रभावित: घटना से आक्रोशित परिजनों ने नंदपुर ढाला के समीप सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित रहा. वहीं घटना स्तर पर पहुंचे नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि विजय कुमार शाह की गोली मारकर हत्या की गई है.

"घटनास्थल से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है. इसके पहले भी इन्हें चाकू मारा गया था, जिस मामले में कुल चार लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसमें से तीन की गिरफ्तारी हुई थी.अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."- जयप्रकाश सिंह, एसडीपीओ, नरकटियागंज

