आयुष्मान कार्ड धारकों के लिये खास खबर; कैंटोनमेंट अस्पतालों को योजना से जोड़ने का प्रयास, जानें क्या है तैयारी?
वर्तमान में सिर्फ प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल का साचीज के साथ हुआ है अनुबंध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 5:48 PM IST
लखनऊ : सरकारी और निजी अस्पतालों की तरह ही कैंटोनमेंट अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा. वर्तमान में सिर्फ प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल का ही स्टेट एजेंसी फार कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के साथ अनुबंध हुआ है. वहां आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा शुरू हो गई है.
साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा के मुताबिक, प्रयागराज के बाद साचीज अब 12 अन्य कैंटोनमेंट बोर्ड के अस्पतालों के अधिकारियों से संपर्क करके उन्हें योजना से जोड़ने का प्रयास करेगा. इसको लेकर तैयारी तेज हो चुकी है.
उन्होंने बताया कि छावनी परिषद के अस्पतालों के योजना से जुड़ने से गोल्डन कार्डधारकों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिल सकेगी. प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में वर्तमान में कार्डियोलाॅजी, यूरोलाॅजी, नेफ्रोलाॅजी, आंकोलाॅजी, न्यूरोलाॅजी सहित नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. आयुष्मान योजना से प्रदेश में 6171 अस्पताल सूचीबद्ध हैं.
उन्होंने बताया कि, इसमें 2951 सरकारी व 3218 निजी अस्पताल हैं. इस वर्ष 21 लाख से अधिक मरीजों को इन अस्पतालों में इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है. लाभार्थी आयुष्मान सारथी एप से घर बैठे ही सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा आयुषी एआई चैटबॉट भी योजना से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं. 18001800444 या 14555 पर काॅल करके भी लाभार्थी योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.
कैंटोनमेंट अस्पताल प्रयागराज के अधिकारियों ने स्वयं साचीज से आयुष्मान योजना से संबद्धता के लिए संपर्क किया था. प्रयागराज के साथ ही आस-पास के जिलों कौशांबी, प्रतापगढ़, भदोही, चित्रकूट, जौनपुर के मरीजों को भी इलाज की सुविधा वहां दी जा रही है. साचीज के अधिकारी अब लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली और वाराणसी के छावनी परिषद अस्पतालों को भी योजना से जोड़ेंगे. इसके बाद अन्य अस्पतालों के प्रभारियों से संपर्क किया जाएगा.
