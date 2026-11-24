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5 दिसंबर से रांची में दुकानों पर नहीं कटेगा मांस, कांके के स्लॉटर हाउस से होगी सप्लाई

रांची नगर निगम ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में मांस की कटाई और बिक्री की व्यवस्था बदलने जा रही है. अब शहर की गली-मोहल्लों की दुकानों पर खुले में बकरा, बकरी और भेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी. मांस की कटाई के लिए दुकानदारों को कांके स्थित स्लॉटर हाउस जाना होगा. रांची नगर निगम 5 दिसंबर से स्लॉटर हाउस का ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही शहर में मांस की कटाई और आपूर्ति की नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है.

करीब छह साल से बंद पड़े कांके स्लॉटर हाउस को दोबारा चालू करने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं. फिलहाल परिसर की साफ-सफाई कराई जा रही है. स्लॉटर हाउस की प्रतिदिन एक हजार बकरा, बकरी और भेड़ काटने की क्षमता है. यहां निर्धारित स्वच्छता मानकों के अनुसार कटाई होगी. इसके बाद डीप फ्रीजर वाहनों के माध्यम से शहर की मांस दुकानों तक मांस पहुंचाया जाएगा.