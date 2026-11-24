5 दिसंबर से रांची में दुकानों पर नहीं कटेगा मांस, कांके के स्लॉटर हाउस से होगी सप्लाई
रांची में मांस की दुकानों में आपूर्ति के लिए स्लॉटर हाउस शुरू करने की कवायद निगम के द्वारा की जा रही है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 24, 2026 at 4:52 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में मांस की कटाई और बिक्री की व्यवस्था बदलने जा रही है. अब शहर की गली-मोहल्लों की दुकानों पर खुले में बकरा, बकरी और भेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी. मांस की कटाई के लिए दुकानदारों को कांके स्थित स्लॉटर हाउस जाना होगा. रांची नगर निगम 5 दिसंबर से स्लॉटर हाउस का ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही शहर में मांस की कटाई और आपूर्ति की नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है.
करीब छह साल से बंद पड़े कांके स्लॉटर हाउस को दोबारा चालू करने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं. फिलहाल परिसर की साफ-सफाई कराई जा रही है. स्लॉटर हाउस की प्रतिदिन एक हजार बकरा, बकरी और भेड़ काटने की क्षमता है. यहां निर्धारित स्वच्छता मानकों के अनुसार कटाई होगी. इसके बाद डीप फ्रीजर वाहनों के माध्यम से शहर की मांस दुकानों तक मांस पहुंचाया जाएगा.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मांस दुकानदार अपनी दुकानों पर खुले में कटाई नहीं कर सकेंगे. उन्हें कांके स्लॉटर हाउस में ही जानवरों की कटाई करानी होगी. नगर निगम की ओर से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी. निगम का उद्देश्य मांस की कटाई से लेकर दुकानों तक उसकी आपूर्ति में स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित करना है.
लोगों को धीरे-धीरे डालनी होगी आदत
रांची नगर निगम के स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण ने बताया कि निर्देश के अनुसार स्लॉटर हाउस को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, 5 दिसंबर से ट्रायल रन प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि लोगों और मांस दुकानदारों को धीरे-धीरे इस नई व्यवस्था की आदत डालनी होगी. इससे मांस की कटाई में स्वच्छता का ध्यान रखा जा सकेगा और शहर में साफ-सुथरे तरीके से मांस की बिक्री सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
नगर निगम के सामने अब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की चुनौती होगी. खासकर दुकानदारों तक नियमित आपूर्ति और नई प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा.
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