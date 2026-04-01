देवघर का सदर अस्पताल जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा, प्रबंधन ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव
देवघर सदर अस्पताल प्रबंधन ने राज्य सरकार को अस्पताल को अत्याधुनिक मशीनों से लैस करने का प्रस्ताव भेजा है.
Published : April 1, 2026 at 5:45 PM IST
देवघर: सदर अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए दिन यह पूछा जाता है कि कब तक देवघर का सदर अस्पताल पूर्ण रूप से संथाल क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार हो जाएगा. इसी को लेकर देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द अस्पताल को अत्याधुनिक मशीनों से लैस करें ताकि संथाल क्षेत्र में रहने वाले पांच जिलों के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके.
मरीजों की जांच की व्यवस्था को अत्याधुनिक किया जाएगा
देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा यह बताया गया कि नए वित्तीय वर्ष में यह प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि देवघर के सदर अस्पताल में कई अत्याधुनिक मशीन लगाई जाए. इसको लेकर देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा मांगपत्र तैयार कर लिया गया है. जिसमें रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी के विभाग तो बनाए ही जाएंगे, इसी के साथ जांच की व्यवस्था को अत्याधुनिक किया जाएगा.
देवघर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शरद कुमार ने बताया कि एमआरआई के 256 स्लाइस वाली दो नई टेस्ला मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ग्लूकोमीटर, ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, नीडल डिस्ट्रॉयर सेटअप समेत कई मशीनें लगाई जा रही हैं.
सदर अस्पताल का नया रूप देखने को मिलेगा
देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि देवघर सदर अस्पताल सिर्फ देवघर जिले के लिए नहीं बल्कि पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां अस्पताल को ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनो में सदर अस्पताल का नया रूप देखने को मिलेगा.
अत्याधुनिक मशीन लगाने का प्रयास
वहीं जांच घर में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी मनोज मिश्रा बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरीज की आवाजाही देवघर सदर अस्पताल में ही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए देवघर सदर अस्पताल को अत्याधुनिक मशीनों से लैस करना बेहद जरूरी है. इन मशीनों की उपलब्धता के बाद यहां के मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. सभी जांच अत्याधुनिक मशीनों से देवघर के सदर अस्पताल में ही की जा सकेगी.
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