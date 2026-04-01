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देवघर का सदर अस्पताल जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा, प्रबंधन ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव

देवघर: सदर अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए दिन यह पूछा जाता है कि कब तक देवघर का सदर अस्पताल पूर्ण रूप से संथाल क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार हो जाएगा. इसी को लेकर देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द अस्पताल को अत्याधुनिक मशीनों से लैस करें ताकि संथाल क्षेत्र में रहने वाले पांच जिलों के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके.

मरीजों की जांच की व्यवस्था को अत्याधुनिक किया जाएगा

देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा यह बताया गया कि नए वित्तीय वर्ष में यह प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि देवघर के सदर अस्पताल में कई अत्याधुनिक मशीन लगाई जाए. इसको लेकर देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा मांगपत्र तैयार कर लिया गया है. जिसमें रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी के विभाग तो बनाए ही जाएंगे, इसी के साथ जांच की व्यवस्था को अत्याधुनिक किया जाएगा.

जानकारी देते जांच कर्मी, चिकित्सा पदाधिकारी और सीएस (Etv Bharat)

देवघर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शरद कुमार ने बताया कि एमआरआई के 256 स्लाइस वाली दो नई टेस्ला मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ग्लूकोमीटर, ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, नीडल डिस्ट्रॉयर सेटअप समेत कई मशीनें लगाई जा रही हैं.

सदर अस्पताल का नया रूप देखने को मिलेगा