कोल इंडिया के 2 लाख कर्मियों को तोहफा, बोनस पर लगी मुहर
धनबाद में कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को बोनस देने पर मुहर लग गयी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 1:38 AM IST
धनबादः कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को 1 लाख 10 हजार 250 रुपये का परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड यानी PLR दिया जाएगा.
कोल इंडिया की एपेक्स जेसीसी की बैठक में इस राशि पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है. एचएमएस के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने ईटीवी भारत से बातचीत में 1 लाख 10 हजार 250 रुपये बोनस तय होने की पुष्टि की है.
कोल इंडिया के करीब दो लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक बोनस मिलेगा. शुक्रवार को कोल भवन, कोलकाता में कोल इंडिया प्रबंधन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच PLR को लेकर बैठक हुई.
बैठक में एचएमएस से हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू से डी.डी. रामानंदन, एटक से लखनलाल महतो और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे. वहीं प्रबंधन की ओर से निदेशक मार्केटिंग सह प्रभारी निदेशक मानव संसाधन मुकेश चौधरी और निदेशक वित्त मुकेश अग्रवाल सहित अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए PLR की राशि को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद 1 लाख 10 हजार 250 रुपये की राशि पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है. एचएमएस के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस राशि की पुष्टि की है.
पिछले वित्त वर्ष में कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 1 लाख 3 हजार रुपये PLR के तौर पर मिले थे. इस लिहाज से इस बार कर्मचारियों को 7 हजार 250 रुपये अधिक मिलेंगे. PLR की राशि बढ़ने से कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों—BCCL, CCL, ECL, NCL, SECL, WCL और MCL—में कार्यरत गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. अब कर्मचारियों की नजर बोनस के भुगतान की आधिकारिक प्रक्रिया और खाते में राशि आने की तारीख पर है.
कोल इंडिया कर्मचारियों का बोनस
- PLR — ₹1,10,250.
- पिछला PLR — ₹1,03,000.
- इस बार बढ़ोतरी — ₹7,250.
- लाभार्थी — करीब 2 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारी.
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