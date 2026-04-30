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सीसीटीवी से होगी रांची के शैडो एरिया की निगरानी, कमेटी ने चिन्हित किए क्षेत्र

रांचीः राजधानी में सीसटीवी से निगरानी का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है. प्लानिंग के तहत राजधानी के सभी शैडो एरिया को भी अब तीसरी आंख के जद में लाया जा रहा है. डीजीपी के द्वारा गठित कमेटी पूरे राजधानी को सीसीटीवी के जद में लाने के लिए दिन रात काम मे लगी हुई है.

अपराध नियंत्रण में कारगर

आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनका सुराग हासिल करने में सीसीटीवी कैमरा का अहम योगदान होता है. राजधानी रांची में कई ऐसे बड़े आपराधिक वारदातों को सीसीटीवी कैमरे के जरिए सुलझाया गया है. ऐसे में अब पूरी राजधानी को सीसीटीवी के जद में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. वर्तमान समय में राजधानी रांची के कुछ प्रमुख चौक चौराहों और महत्वपूर्ण स्थान पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है. लेकिन अब राजधानी के सभी शैडो एरिया में भी सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने की शुरुआत की जा रही है.

जानकारी देते एडीजी (मुख्यालय) (ETV Bharat)

हर तरफ नजर रखने की तैयारी

राजधानी के चप्पे-चप्पे पर 'तीसरी आंख' यानी सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी. झारखंड के डीजीपी के निर्देश पर बनी विशेष कमेटी ने शहर में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने की तैयारियां तेज कर दी हैं. असल में बढ़ते अपराध और शहर के विस्तार के कारण राजधानी के कई संवेदनशील स्पॉट शैडो एरिया बन गए हैं, जहां मैन पावर की जगह निगरानी रखना संभव नहीं होता है. ऐसे में अब इलेक्ट्रॉनिक सविलांस के जरिए सभी शैडो एरिया को कवर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

वर्तमान समय में शहर के अंदर की सड़कों से लेकर मुख्य मार्गों तक कई ऐसे इलाके हैं, जहां सीसीटीवी कैमरों का कोई इंतजाम नहीं है. अगर इन जगहों पर कोई अपराध हो जाता है, तो पुलिस को अपराधी का सुराग लगाने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए डीजीपी ने कमेटी गठित की है.

इस कमेटी में एडीजी हेडक्वार्टर, रांची एसएसपी, सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी शामिल हैं. कमेटी का काम है ऐसे संवेदनशील स्पॉट चिन्हित करना, उनकी सूची तैयार करना और जरूरी सीसीटीवी कैमरों की संख्या व लागत की पूरी रिपोर्ट देना.