बंध बारैठा बनेगा भरतपुर का अगला पर्यटन हब, बोटिंग से लेकर बटरफ्लाई पार्क तक की सुविधाएं होंगी विकसित

भरतपुर: जिले का ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल बंध बारैठा अब एक बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने जा रहा है. 1980 के दशक में तत्कालीन राजपरिवार द्वारा निर्मित यह बांध मूल रूप से वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया गया था. पिछले तीन-चार वर्षों की अच्छी बारिश के कारण बांध इस समय लबालब भरा है, जिससे यहां वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की संभावनाएं और बढ़ गई हैं. बंध बारैठा को प्रशासन एक कम्युनिटी-बेस्ड, इको-फ्रेंडली एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की रणनीति पर काम कर रहा है ऐसे में जिले में अब बंध बारैठा क्षेत्र एक नया टूरिज्म हब बनकर उभरेगा.

इलेक्ट्रिक बोटिंग को प्राथमिकता: जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह ने बताया कि बंध बारैठा क्षेत्र बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है. बोटिंग का तीन वर्ष का टेंडर जारी किया गया है, जिसे आगे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा. हमारी पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक बोट्स हैं. डीजल बोट्स से प्रदूषण और ध्वनि का खतरा रहता है. टेंडर प्रक्रिया 15 दिन की है और होली के बाद निविदाएं खोली जाएंगी. भागीदारी और तकनीकी मूल्यांकन के बाद दो से तीन माह में बोटिंग संचालन शुरू करने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि जेट स्की जैसी एडवेंचर गतिविधियों का प्रावधान भी टेंडर में रखा गया है, लेकिन इसे सीमित और नियंत्रित तरीके से ही लागू किया जाएगा.

मृदुल सिंह, सीईओ, जिला परिषद भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)

48 लाख से बुनियादी ढांचे: मृदुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक चरण में लगभग 48 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. इससे फूड प्लाजा, कैंटीन और वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी. पर्यटन गतिविधि शुरू करने से पहले आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि यदि स्वच्छ वॉशरूम, सुरक्षित बैठने की जगह और भोजन की सुविधा नहीं होगी तो पर्यटन टिकाऊ नहीं रह सकता. उन्होंने बताया कि धनराशि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, डीएमएफटी और जिला परिषद मद से उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और जनसहयोग की भी संभावनाएं खुली हैं.