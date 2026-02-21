बंध बारैठा बनेगा भरतपुर का अगला पर्यटन हब, बोटिंग से लेकर बटरफ्लाई पार्क तक की सुविधाएं होंगी विकसित
भरतपुर के बंध बारैठा को प्रशासन इको-फ्रेंडली एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित के प्रयास में जुटा है. यह अगला टूरिज्म हब बनकर उभरेगा.
Published : February 21, 2026 at 3:13 PM IST
भरतपुर: जिले का ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल बंध बारैठा अब एक बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने जा रहा है. 1980 के दशक में तत्कालीन राजपरिवार द्वारा निर्मित यह बांध मूल रूप से वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया गया था. पिछले तीन-चार वर्षों की अच्छी बारिश के कारण बांध इस समय लबालब भरा है, जिससे यहां वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की संभावनाएं और बढ़ गई हैं. बंध बारैठा को प्रशासन एक कम्युनिटी-बेस्ड, इको-फ्रेंडली एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की रणनीति पर काम कर रहा है ऐसे में जिले में अब बंध बारैठा क्षेत्र एक नया टूरिज्म हब बनकर उभरेगा.
इलेक्ट्रिक बोटिंग को प्राथमिकता: जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह ने बताया कि बंध बारैठा क्षेत्र बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है. बोटिंग का तीन वर्ष का टेंडर जारी किया गया है, जिसे आगे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा. हमारी पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक बोट्स हैं. डीजल बोट्स से प्रदूषण और ध्वनि का खतरा रहता है. टेंडर प्रक्रिया 15 दिन की है और होली के बाद निविदाएं खोली जाएंगी. भागीदारी और तकनीकी मूल्यांकन के बाद दो से तीन माह में बोटिंग संचालन शुरू करने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि जेट स्की जैसी एडवेंचर गतिविधियों का प्रावधान भी टेंडर में रखा गया है, लेकिन इसे सीमित और नियंत्रित तरीके से ही लागू किया जाएगा.
48 लाख से बुनियादी ढांचे: मृदुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक चरण में लगभग 48 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. इससे फूड प्लाजा, कैंटीन और वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी. पर्यटन गतिविधि शुरू करने से पहले आधारभूत सुविधाएं जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि यदि स्वच्छ वॉशरूम, सुरक्षित बैठने की जगह और भोजन की सुविधा नहीं होगी तो पर्यटन टिकाऊ नहीं रह सकता. उन्होंने बताया कि धनराशि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, डीएमएफटी और जिला परिषद मद से उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और जनसहयोग की भी संभावनाएं खुली हैं.
ट्रेकिंग, साइकिल ट्रेल और जंगल वॉकवे: मृदुल सिंह ने बताया कि बंध बारैठा को केवल वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पाल के नीचे घने जंगल क्षेत्र में नेचर वॉकवे विकसित किया जाएगा. नेचर हाइक और ट्रैकिंग रूट बनाए जाएंगे. साइकिल ट्रेल भी तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि कुछ कार्य मनरेगा योजना के माध्यम से भी कराए जा सकते हैं, जहां तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होगी, वहां कंसल्टेंट की सेवाएं ली जा रही हैं. अगले सप्ताह बाहरी विशेषज्ञ साइट सर्वे करेंगे.
बायोलॉजिकल पार्क और बटरफ्लाई पार्क: मृदुल सिंह ने बताया कि बंध बारैठा क्षेत्र के आसपास प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क (जू) और बटरफ्लाई पार्क को भी पर्यटन श्रृंखला से जोड़ा जाएगा. उन्होने बताया कि यहां पर एक समग्र इको-सिस्टम विकसित करना चाहते हैं, जहां जल, जंगल, वन्यजीव और एडवेंचर गतिविधियां संतुलित रूप से मौजूद हों. मृदुल सिंह ने बताया कि परियोजना का महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, यदि हम केवल बाहरी निवेशकों के भरोसे विकास करेंगे तो दीर्घकाल में मॉडल टिकाऊ नहीं रहेगा. हम चाहते हैं कि स्थानीय युवा, किसान और ग्रामीण इसमें भागीदार बनें. उन्होंने बताया कि कैमल राइड के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव दिया जा सकता है. इससे स्थानीय परिवारों की आय बढ़ेगी.
फेज-वाइज विकास योजना
- पहला चरण: बोटिंग और बुनियादी सुविधाएं.
- दूसरा चरण: ट्रेकिंग, रिज-वॉक और संभावित रॉक क्लाइम्बिंग.
- तीसरा चरण: एडवेंचर गतिविधियों का विस्तार और इको-टूरिज्म पैकेजिंग.
मृदुल सिंह ने बताया कि हमारी प्राथमिकता राजस्व कमाना नहीं, बल्कि संतुलित विकास है. बंध बारैठा की प्राकृतिक खूबसूरती और वन्यजीवों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. हम इसे राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर एक नियंत्रित, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं.
