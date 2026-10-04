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750 करोड़ साल पुरानी चट्टान पर खड़ा मेहरानगढ़ का किला, क्या बन पाएगा देश का पहला 'यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क'?

जोधपुर : जोधपुर का मेहरानगढ़ किला भूगर्भीय और भू वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे अब मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और इंटेक मिलकर इसे यूनिस्को ग्लोबल जियो पार्क (UGGP) का दर्जा दिलाने की कवायद शुरू कर रहे हैं. इसके लिए एकेडमिक से जुड़ा काम पूरा हो गया है.

6 अक्टूबर को जागरूकता कार्य : उन्होंने बताया कि मेहरानगढ़ ऐतिहासिक भू-विरासत और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम. मेहरानगढ़ पहाड़ी की चट्टानें अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक हैं. इन्हीं चट्टानें पर राव जोधा पार्क है, जिसमें भी सभी तरह की विविधताएं हैं. उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को भू विविधता दिवस पर जियो पार्क के लिए आमजन में जागरूकता का कार्य होगा. इसके लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और स्थानीय जनता का सहयोग जरूरी है. हम इसके लिए यूनेस्को हाउस में कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं.

इससे जुड़े RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिवसिंह राठौड़ ने बताया कि यदि यह पहल सफल होती है तो यह न केवल मेहरानगढ़ और जोधपुर, बल्कि पूरे राजस्थान और भारत के लिए गौरव का विषय होगा. इससे जियो टूरिज्म की शुरुआत हो सकेगी. भारत के पहले यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का गौरव जोधपुर को प्राप्त हो, इस उद्देश्य को जन-जागरूकता और सामूहिक सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.

750 करोड़ वर्ष पुरानी पहाड़ : यूनेस्को जियो पार्क का दर्जा ऐसे भूगर्भीय जगहों का देता है, जो पुराने और संरक्षित हों. मेहरानगढ़ यूं तो 565 साल पुराना है, लेकिन जिस पहाड़ी पर यह बना है वह 750 करोड़ वर्ष पुरानी है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे चिह्नित भी किया है. डॉ. राठौड के मुताबिक मेहरानगढ़ किले के अंदर व बाहर यह मौजूद है. माना जाता है यहां जो मालानी आग्नेय सुइट है, वो भारतीय उप-महाद्वीप के प्रीकैम्ब्रियन युग की अंतिम अम्लीय ज्वालामुखी घटना का प्रमाण है.

चट्टान पर खड़ा मेहरानगढ़ का किला (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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इसलिए मेहरानगढ़ का दावा : 55 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टानें बनी. 20 करोड़ साल तक इस पर कोई डिपोजिशन नहीं हुआ. इसे वेल्डेड टूफ भी कहते हैं, जो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं. जेएनवीयू के भू विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. सुरेश माथुर ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन चट्टानों में दो राष्ट्रीय स्तर के जियोलॉजिकल नेशनल मॉन्यूमेंट बनाए हैं, इसलिए इससे जियो पार्क के दावे को बल मिलता है.

मेहरानगढ़ का किला (ETV Bharat Jodhpur)

दुनिया में 241 जियो पार्क, भारत खाली हाथ : यूनेस्को भूवैज्ञानिक महत्व के स्थानों को इसका दर्जा देता है, लेकिन इसके संबंधित क्षेत्र से आवेदन होता है. इसके बाद यूनेस्को इस पर विचार करता है. 2025 में यूनेस्को ने यूजीजीपी के एक दशक पूरा होने पर 11 देशों के 16 स्थानों को इसका दर्जा दिया था. वर्तमान में 51 देशों में 241 ग्लोबल जियो पार्क हैं. भारत में अभी एक भी साइट नहीं है, जो जिसको यह दर्जा मिला हो. देश में ऐसे कई स्थल हैं, जिसको लेकर प्रयास हो रहे हैं.

मेहरानगढ़ पहाड़ी और गढ़ (ETV Bharat Jodhpur)

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बोर्रा गुफाओं, एर्रा मट्टी डिब्बालू के प्रयास : भारत में जियो पार्क का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास INTACH प्रयास कर रहा है. आंध्र प्रदेश के एर्रा मट्टी डिब्बालू, जिन्हें लाल रेत के टीले कहा जाता है, बोर्रा गुफाओं सहित अन्य भू-वैज्ञानिक स्थलों के लिए 'यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क' के तहत पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

भगवान गणेश का मंदिर (ETV Bharat Jodhpur)

क्या है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ? : डॉ. राठौड़ के अनुसार यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल जियोसाइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के रूप में की गई थी. यह ऐसे एकल व एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के परिदृश्यों को समझने की संपूर्ण सामग्री व अवधारण उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें भूवैज्ञानिक परिदृश्यों को समझने के लिए उनके संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की अवधारणा होनी चाहिए. यूनेस्को के मापदंडों के अनुसार एक वैश्विक जियो पार्क, क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ-साथ अपनी भूवैज्ञानिक विरासत का उपयोग, संसाधनों के सतत उपयोग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढाने में उपयोगी होता हैं.

750 करोड़ वर्ष पुरानी पहाड़ (ETV Bharat Jodhpur)

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