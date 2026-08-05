ई-रिक्शा को जोन में बांटने की कवायद, कई चालकों के पास लाइसेंस नहीं, शुरुआत में कम पंजीयन चुनौती
फिलहाल, जोन के आधार पर ई-रिक्शा संचालन के लिए 1 से 31 अगस्त तक होंगे पंजीयन.
Published : August 5, 2026 at 2:20 PM IST
जयपुर: राजधानी में परकोटे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा को अलग-अलग सात जोन में बांटकर उनका पंजीयन करने की प्रक्रिया फिलहाल रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है. ई-रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर चालकों के पास ई रिक्शा चलाने का स्थायी लाइसेंस नहीं होने, कम पढ़े लिखे होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया की समझ नहीं होने के कारण इस नई व्यवस्था में कम पंजीयन हो पाया है. ज्यादातर ई रिक्शा महिलाओं और दिव्यांगों के नाम पर हैं. इसके चलते भी पंजीयन में दिक्कत आ रही है. ऐसे में अब यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा का जोनवार पंजीयन करवाने की कवायद को अब थोड़ा आसान करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय में एक ई मित्र सेवा केंद्र खुलवाया है. यहां पंजीयन की प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में भी पूरी करवाई जा रही है. फिलहाल,ई-रिक्शा के पंजीयन का आंकड़ा चार दिन में 100 के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है.
इसलिए आ रही दिक्कत: एडिशनल डीसीपी (ट्रैफिक) रानू शर्मा ने बताया कि जयपुर में संचालित करीब 40 हजार ई-रिक्शा को सात जोन में बांटकर चलाने के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू की गई है. शुरू में क्वेरी काफी आई हैं, लेकिन पंजीयन काफी कम ई रिक्शा का हो पाया है. इसका कारण सामने आया कि कई ई रिक्शा चालकों के पास स्थायी लाइसेंस नहीं है. उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिला, जिसे स्थायी नहीं करवाया गया. इसके साथ ही ज्यादातर चालक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. इसके चलते उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आ रही है.
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यादगार में एक सेवा केंद्र शुरू: उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा पंजीयन के लिए डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस (यादगार) में एक सेवा केंद्र शुरू किया है. जहां ई मित्र कर्मी को स्थायी रूप से लगाया है. जो पंजीयन के लिए आने वाले ई रिक्शा चालकों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन प्राक्रिया पूरी करवाने में मदद कर रहे हैं. जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आ रही है. उनके लिए ऑफलाइन पंजीयन करवाने की भी सुविधा है.
शुरुआत में यह हैं हालात: उनका कहना है कि जिनका लाइसेंस नहीं है. उनका लर्निंग लाइसेंस बनाकर एक महीने बाद स्थायी लाइसेंस बनवाने को कहा गया है. कई मामलों में सामने आया है कि ई-रिक्शा महिलाओं या दिव्यांगों ने नाम है. ऐसे में चालक एक अंडरटेकिंग देकर ई रिक्शा का पंजीयन करवा सकते हैं. फिलहाल, 300 से ज्यादा क्वेरी आई हैं, जबकि पंजीयन करीब 50 ई-रिक्शा का हुआ है. यह आंकड़ा बढ़ाने और जयपुर में चलने वाले सभी ई-रिक्शा का पंजीयन करवाने की कवायद जारी है.
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क्यूआर कोड में होगा SOS का विकल्प: उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा के डिजिटल मैनेजमेंट की कवायद शुरू की है. जयपुर में संचालित करीब 40 हजार ई-रिक्शा का क्यूआर कोड और कलर कोड के आधार पर संचालन किया जाएगा. पूरे जयपुर शहर को सात जोन में बांटा गया है. हर जोन में पंजीकृत ई रिक्शा ही चल सकेंगे. ई रिक्शा पर जोन के अनुसार, बार कोड और कलर कोड होगा. इसके साथ ही बार कोड को स्कैन करने पर ई रिक्शा और चालक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी. इसमें एक इमरजेंसी (SOS) का विकल्प भी होगा. जिसका उपयोग इमरजेंसी में करने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंच जाएगी.
हर जोन में निर्धारित की गई संख्या: उन्होंने बताया, हर जोन में ई-रिक्शा की संख्या निर्धारित होगी. आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर उसे जोन का आवंटन किया जाएगा. किसी जोन में संख्या पूरी हो जाने के बाद आवेदक को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर जोन का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने कहा, पंजीयन की प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. इस अवधि में सभी ई-रिक्शा का पंजीयन करवाना जरूरी होगा. इसके बाद 15 सितंबर से बिना पंजीयन और निर्धारित जोन से बाहर चलने वाले ई-रिक्शा पर कार्रवाई होगी.
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सुविधा केंद्र से की जाएगी मॉनिटरिंग: उन्होंने बताया कि जयपुर की सड़कों पर पंजीयन ई-रिक्शा का संचालन निर्धारित जोन में हो इसके लिए एक मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया गया है. तकनीकी आधार पर सभी ई-रिक्शा की डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय में बने मॉनिटरिंग सेंटर से नजर रखी जा सकेगी. बिना पंजीयन या निर्धारित जोन से इतर चलने वाले ई रिक्शा को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.
यह है पंजीयन की प्रक्रिया
- वेबपेज https://erickshaw-jaipurpolice.rajasthan.gov.इन पर जाकर ई-रिक्शा का पंजीयन कराया जा सकता है
- एंड्रॉयड मोबाइल एप erickshawjaipur भी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है
- ई-रिक्शा संचालक अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर भी पंजीयन करवा सकते हैं
- इसके साथ ही यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष, अजमेरी गेट, जयपुर में बने सुविधा केंद्र पर भी पंजीयन होगा
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पंजीयन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रमाण पत्र (आरसी)
- वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र
- वाहन का वैध इंश्योरेंस प्रमाण पत्र
- वाहन चालक की पासपोर्ट साइज फोटो
- वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस
- आवेदन पत्रों का ऑनलाइन एपीआई से सत्यापन किया जाएगा.
- आवेदन में दी जानकारी सही पाए जाने पर ही आवेदन फॉर्म सबमिट होगा.
यह होगा कलर कोड और संख्या
- पूर्व जोन में पांच हजार ई रिक्शा चलेंगे, जिनका कलर कोड लाल होगा
- पश्चिम जोन में 9 हजार लाल रंग के ई रिक्शा चलेंगे
- उत्तर जोन में नीले रंग के छह हजार ई रिक्शा पंजीकृत होंगे
- दक्षिण जोन में 7500 पीले रंग की पट्टी लगे ई रिक्शा चलेंगे
- सेंट्रल जोन में नारंगी रंग के दो हजार ई रिक्शा का पंजीयन होगा
- परकोटा जोन में गुलाबी रंग के 500 ई रिक्शा पंजीकृत होंगे
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