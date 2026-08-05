ETV Bharat / state

ई-रिक्शा को जोन में बांटने की कवायद, कई चालकों के पास लाइसेंस नहीं, शुरुआत में कम पंजीयन चुनौती

जयपुर: राजधानी में परकोटे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा को अलग-अलग सात जोन में बांटकर उनका पंजीयन करने की प्रक्रिया फिलहाल रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है. ई-रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर चालकों के पास ई रिक्शा चलाने का स्थायी लाइसेंस नहीं होने, कम पढ़े लिखे होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया की समझ नहीं होने के कारण इस नई व्यवस्था में कम पंजीयन हो पाया है. ज्यादातर ई रिक्शा महिलाओं और दिव्यांगों के नाम पर हैं. इसके चलते भी पंजीयन में दिक्कत आ रही है. ऐसे में अब यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा का जोनवार पंजीयन करवाने की कवायद को अब थोड़ा आसान करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय में एक ई मित्र सेवा केंद्र खुलवाया है. यहां पंजीयन की प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में भी पूरी करवाई जा रही है. फिलहाल,ई-रिक्शा के पंजीयन का आंकड़ा चार दिन में 100 के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है.

इसलिए आ रही दिक्कत: एडिशनल डीसीपी (ट्रैफिक) रानू शर्मा ने बताया कि जयपुर में संचालित करीब 40 हजार ई-रिक्शा को सात जोन में बांटकर चलाने के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू की गई है. शुरू में क्वेरी काफी आई हैं, लेकिन पंजीयन काफी कम ई रिक्शा का हो पाया है. इसका कारण सामने आया कि कई ई रिक्शा चालकों के पास स्थायी लाइसेंस नहीं है. उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिला, जिसे स्थायी नहीं करवाया गया. इसके साथ ही ज्यादातर चालक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. इसके चलते उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आ रही है.

रानू शर्मा, एडिशनल डीसीपी, यातायात, जयपुर. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:जयपुर में ई-रिक्शा के लिए नए नियम: जोन के हिसाब से चलेंगे, QR और कलर कोड होगा जरूरी

यादगार में एक सेवा केंद्र शुरू: उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा पंजीयन के लिए डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस (यादगार) में एक सेवा केंद्र शुरू किया है. जहां ई मित्र कर्मी को स्थायी रूप से लगाया है. जो पंजीयन के लिए आने वाले ई रिक्शा चालकों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन प्राक्रिया पूरी करवाने में मदद कर रहे हैं. जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आ रही है. उनके लिए ऑफलाइन पंजीयन करवाने की भी सुविधा है.

शुरुआत में यह हैं हालात: उनका कहना है कि जिनका लाइसेंस नहीं है. उनका लर्निंग लाइसेंस बनाकर एक महीने बाद स्थायी लाइसेंस बनवाने को कहा गया है. कई मामलों में सामने आया है कि ई-रिक्शा महिलाओं या दिव्यांगों ने नाम है. ऐसे में चालक एक अंडरटेकिंग देकर ई रिक्शा का पंजीयन करवा सकते हैं. फिलहाल, 300 से ज्यादा क्वेरी आई हैं, जबकि पंजीयन करीब 50 ई-रिक्शा का हुआ है. यह आंकड़ा बढ़ाने और जयपुर में चलने वाले सभी ई-रिक्शा का पंजीयन करवाने की कवायद जारी है.

पढ़ें:ई-रिक्शा को रिमोट से बंद करने वाले ऐप्स पर सरकार का एक्शन, गूगल-एपल को हटाने के आदेश - BAT BMS APP

क्यूआर कोड में होगा SOS का विकल्प: उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा के डिजिटल मैनेजमेंट की कवायद शुरू की है. जयपुर में संचालित करीब 40 हजार ई-रिक्शा का क्यूआर कोड और कलर कोड के आधार पर संचालन किया जाएगा. पूरे जयपुर शहर को सात जोन में बांटा गया है. हर जोन में पंजीकृत ई रिक्शा ही चल सकेंगे. ई रिक्शा पर जोन के अनुसार, बार कोड और कलर कोड होगा. इसके साथ ही बार कोड को स्कैन करने पर ई रिक्शा और चालक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी. इसमें एक इमरजेंसी (SOS) का विकल्प भी होगा. जिसका उपयोग इमरजेंसी में करने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंच जाएगी.