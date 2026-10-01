100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सीबीएसई की राह पर लाने की तैयारी, 90 दिन की कार्ययोजना तैयार
झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सीबीएसई मानकों में ढालने की कोशिशें तेज हो गयी हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 8:36 PM IST
रांचीः झारखंड में नए चयनित 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सीबीएसई मानकों के अनुरूप तैयार करने की कवायद तेज हो गई है.
इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को स्कूलों के संचालन, आधारभूत संरचना, डिजिटल शिक्षा और सीबीएसई संबद्धता की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से धुर्वा स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में स्कूलों के लिए अगले तीन महीने की कार्ययोजना पर विशेष जोर दिया गया.
इस कार्यक्रम में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि नए सीएम स्कूलों को केवल नाम बदलकर उत्कृष्ट विद्यालय नहीं बनाया जाना है, बल्कि यहां पढ़ाई, प्रबंधन और संसाधनों के स्तर पर भी बदलाव दिखना चाहिए. उन्होंने प्रधानाध्यापकों को स्कूलों के विकास की जिम्मेदारी के साथ काम करने और विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर शिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया. सीबीएसई संबद्धता के लिए जरूरी प्रक्रियाओं और तय समयसीमा के अनुसार काम करने की बात कही गई.
ओरिएंटेशन में स्कूलों के लिए 90 दिन का एक्शन प्लान भी सामने रखा गया. इसके तहत सीबीएसई संबद्धता के लिए जरूरी दस्तावेज, मानकों और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया समझाई गयी. पीएमयू के प्रोग्राम स्पेशलिस्ट डॉ. मनोहर लाल ने संबद्धता की प्रक्रिया और जरूरी अनुपालन की जानकारी दी.
स्कूलों की आधारभूत संरचना को लेकर भी नए प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश दिए गए. कक्षाओं के आधुनिकीकरण, सुरक्षा मानकों, चारदीवारी और भवन से जुड़े कार्यों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मानकों के अनुरूप पूरा करने पर चर्चा हुई. इसके साथ ही स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल कंटेंट और तकनीक आधारित पढ़ाई को स्कूल व्यवस्था का हिस्सा बनाने की योजना बताई गई.
पढ़ाई के साथ वोकेशनल शिक्षा पर भी जोर
नए सीएम स्कूलों में विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ कौशल आधारित शिक्षा देने की तैयारी है. वोकेशनल एजुकेशन के नोडल पदाधिकारी अमित कुमार ने विशेष वोकेशनल लैब और रोजगारपरक कौशल पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल से जोड़ना है.
ओरिएंटेशन में पहले से संचालित सीएम स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने भी अपने अनुभव साझा किए. गिरिडीह के जेसी बोस सीएम स्कूल के प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, जमशेदपुर के बीपीएम सीएम स्कूल की प्रधानाध्यापिका रंजिता गांधी और लातेहार जिला सीएम स्कूल की प्रधानाध्यापिका तृप्ति भारती ने स्कूलों में बदलाव के दौरान आई चुनौतियों और उनके समाधान की जानकारी दी.
इस कार्यक्रम के दौरान नए 100 प्रधानाध्यापकों ने सीबीएसई संबद्धता, स्कूल प्रबंधन और आधारभूत संरचना से जुड़े सवाल भी रखे और अधिकारियों ने संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर जानकारी दी. जेईएस के उप निदेशक सह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नोडल पदाधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने कहा कि आदर्श विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बढ़ाना है.
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