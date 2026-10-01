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100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सीबीएसई की राह पर लाने की तैयारी, 90 दिन की कार्ययोजना तैयार

राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में नए चयनित 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सीबीएसई मानकों के अनुरूप तैयार करने की कवायद तेज हो गई है.