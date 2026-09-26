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त्योहार में घर जाना होगा आसान, रांची-अलीपुरद्वार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनः जानें, टाइमिंग और स्टॉपेज

रांचीः दुर्गा पूजा और फेस्टिव सीजन में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची और अलीपुरद्वार के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. ट्रेन संख्या 08661/08662 रांची-अलीपुरद्वार-रांची पूजा स्पेशल का परिचालन 12 अक्टूबर से शुरू होगा. यह ट्रेन रांची से हर सोमवार और अलीपुरद्वार से हर बुधवार चलेगी.

रांची से अलीपुरद्वार जाने वाली ट्रेन संख्या 08661 12 अक्टूबर से 9 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को रात 11 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी. निर्धारित रूट से होते हुए यह ट्रेन तीसरे दिन सुबह 4 बजे अलीपुरद्वार पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 08662 अलीपुरद्वार-रांची पूजा स्पेशल 14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. अलीपुरद्वार से यह ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर रांची पहुंचेगी.

इस स्पेशल ट्रेन का फायदा सिर्फ रांची के यात्रियों को ही नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले कई स्टेशनों के यात्रियों को भी मिलेगा. रांची मंडल क्षेत्र में ट्रेन का ठहराव मुरी, झालदा, कोटशिला और बोकारो स्टील सिटी में दिया गया है. यानी इन स्टेशनों से भी यात्री पूजा के दौरान अलीपुरद्वार और उत्तर बंगाल के आसपास के इलाकों की यात्रा कर सकेंगे.

दरअसल, दुर्गापूजा और त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की स्थिति में पूजा स्पेशल यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प होगी. इससे त्योहार में घर जाने वाले लोगों के साथ छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे यात्रियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

एक नजर में ट्रेन की टाइमिंग