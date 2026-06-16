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दुर्ग में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देन की कवायद, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी

निर्माण के बाद बीसीसीआई को 33 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा.

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दुर्ग में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देन की कवायद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 8:30 PM IST

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दुर्ग: खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से बैठक की गई. बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष अभिजीत सिंह की उपस्थिति में जिला क्रीड़ांगन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में खेल अधोसंरचना के विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए.

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देन की कवायद

दरअसल, बैठक में निर्णय लिया गया कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम की भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा. इसके लिए बैडमिंटन कोर्ट को छोड़कर शेष भूमि को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से बीसीसीआई को 33 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा.

दुर्ग में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देन की कवायद (ETV Bharat)

अन्य जिलों के मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश

बैठक में ये भी कहा गया कि अधिकारियों को इसके लिए अन्य जिलों के मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं. लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अत्यंत जर्जर हो चुके पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और मानस भवन के अपलेखन (डिसमंटल) की कार्रवाई पर सहमति बनी है. इसके अतिरिक्त, स्टेडियम परिसर में संचालित दुकानों को सुरक्षा व विकास कार्यों के मद्देनजर अनुबंध के अनुसार एक माह का नोटिस देकर खाली कराने का निर्णय लिया गया है.

जिला कोषालय अधिकारी को समिति का कोषाध्यक्ष बनाया गया

बैठक में सुरक्षा निधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा. स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि को बाधा मुक्त करने हेतु आसपास स्थित एसएलआरएम सेंटर, उद्यान और गुमटियों को हटाया जाएगा. डीएमएफ मद से निर्मित बैडमिंटन कोर्ट को रख-रखाव के लिए जिला क्रीड़ांगन समिति को सौंपा जाएगा. वित्तीय मामलों के सुचारू संचालन के लिए जिला कोषालय अधिकारी को समिति का कोषाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को इस पूरी परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सभी विभागों और बीसीसीआई के बीच समन्वय स्थापित करेंगे.

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम दुर्ग को खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाएगा. इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा.

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