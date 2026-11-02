यूनेस्को की विरासत सूची में छठ को शामिल कराने की कोशिश, डॉक्यूमेंट्री और गीतों का सहारा
Chhath 2026: यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में छठ को शामिल कराने की पहल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले निर्माता-निर्देशकों को मिलेगी आर्थिक सब्सिडी. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 2, 2026 at 9:02 PM IST
पटना : बिहार की लोक आस्था का महापर्व छठ अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे वैश्विक सांस्कृतिक पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है. सरकार चाहती है कि छठ की परंपरा, इसके पीछे की लोक मान्यताएं, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, सामाजिक एकजुटता और इससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत देश-दुनिया के सामने नए अंदाज में प्रस्तुत हो.
इसके लिए कला एवं संस्कृति विभाग छठ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है. साथ ही नए भाव और आधुनिक प्रस्तुति के साथ छठ गीतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य बिहार की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने के साथ छठ की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर छठ महापर्व पर फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े कलाकारों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि छठ केवल बिहार का एक प्रमुख त्योहार नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान, लोक आस्था, सामाजिक समरसता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है.
इस पर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनने से इसकी विशेषताओं को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सकेगा. साथ ही स्थानीय कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे और रोजगार की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बताया कि छठ लोक आस्था का ऐसा महापर्व है, जिसकी ख्याति इसकी अनूठी परंपराओं के कारण दुनिया भर में फैल चुकी है. बिहार से बाहर देश के अलग-अलग हिस्सों और विदेशों में रहने वाले लोग भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं.
''प्रवासी बिहारियों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा कायम रखी है. इसके बावजूद सरकार चाहती है कि इस विरासत का दस्तावेजीकरण हो और नई पीढ़ी छठ के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को बेहतर तरीके से समझ सके.''- प्रणव कुमार, सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग
प्रणव कुमार ने कहा कि इसी उद्देश्य से कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से छठ पर छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऐसे निर्माता और निर्देशक, जो छठ की परंपराओं और इसके विभिन्न पहलुओं पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सब्सिडी के माध्यम से सहयोग दे रही है.
''इन फिल्मों के जरिए छठ के अनुष्ठानों, लोक परंपराओं, पारिवारिक भावनाओं और सामूहिक सहभागिता को नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा. खास तौर पर देश और विदेश में रहने वाली बिहार की नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने और उससे जुड़ने का अवसर मिलेगा.''- प्रणव कुमार, सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग
यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की तैयारी
छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने की इस मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराना है. इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही है. कला एवं संस्कृति विभाग ने इस दिशा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैक) के साथ करार किया है.
इसके तहत छठ महापर्व से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों, परंपराओं, लोक मान्यताओं और इसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है. इस दस्तावेजीकरण के आधार पर यूनेस्को के समक्ष छठ की विशिष्टता और सांस्कृतिक महत्व को प्रस्तुत करने की तैयारी है.
विभाग के सचिव ने बताया कि इस दिशा में काम काफी आगे बढ़ चुका है. सरकार की कोशिश है कि छठ से जुड़े उन सभी पहलुओं को प्रमाणिक तरीके से दर्ज किया जाए, जो इसे दुनिया के दूसरे पर्वों से अलग पहचान देते हैं. इसमें पूजा की पारंपरिक विधियां, नहाय-खाय से लेकर उषा और संध्या अर्घ्य तक की प्रक्रिया, लोकगीत, प्रसाद तैयार करने की परंपरा और समाज की सामूहिक भागीदारी जैसे विषय शामिल हैं. सरकार को उम्मीद है कि इन प्रयासों से छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की दिशा में सफलता मिलेगी.
सफाई, एकजुटता और प्रकृति संरक्षण का संदेश
प्रणव कुमार ने कहा कि छठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकजुटता और प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देता है. देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में जहां भी बिहार के लोग छठ मनाते हैं, वहां स्थानीय समुदाय के लोग भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ सहयोग करते हैं.
''घाटों की सफाई, नदी और तालाबों को स्वच्छ रखने तथा पूजा की सामूहिक तैयारियों में अलग-अलग समुदायों की भागीदारी इस पर्व को सामाजिक समरसता का उदाहरण बनाती है. छठ लोगों को प्रकृति के करीब लाने के साथ जलस्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है.''- प्रणव कुमार, सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग
डॉक्यूमेंट्री में दिखेगा छठ का पूरा भाव, गीत से जुड़ेगी लोक आस्था
इसी पहल के तहत कला एवं संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के सहयोग से तैयार छठ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रचार-प्रसार के मौके पर गायिका प्रियंका सिंह का छठ गीत 'मांगी ला ईहे वरदान' रिलीज किया गया. यह गीत डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है. इसके माध्यम से छठ के दौरान घरों से लेकर घाटों तक बनने वाले माहौल, पारिवारिक तैयारियों, पूजा की परंपराओं और पर्व के विभिन्न चरणों को संगीत के जरिए प्रस्तुत किया गया है.
डॉक्यूमेंट्री में दिखाने की कोशिश की गई है कि छठ किस तरह केवल चार दिनों का अनुष्ठान नहीं, बल्कि कई दिनों की तैयारी, सामूहिक सहभागिता और गहरी भावनात्मक आस्था से जुड़ा पर्व है. इस फिल्म में पटना निफ्ट के विद्यार्थियों ने सहायक कलाकारों की भूमिका निभाई है. इसके जरिए युवाओं को भी बिहार की लोक संस्कृति और पारंपरिक पर्व से जोड़ने का प्रयास किया गया है.
सरकार की यह पहल छठ को केवल पारंपरिक गीतों और पूजा के दृश्यों तक सीमित रखने के बजाय सिनेमा, संगीत और डॉक्यूमेंट्री जैसे माध्यमों से नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाने की दिशा में है. कुल मिलाकर बिहार सरकार की कोशिश छठ को स्थानीय और प्रवासी समाज की आस्था से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक सांस्कृतिक पहचान दिलाने की है. डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को आर्थिक सहयोग, नए छठ गीतों को प्रोत्साहन और यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए दस्तावेजीकरण, इन तीनों प्रयासों के जरिए सरकार छठ की परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के साथ दुनिया के सामने बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से रखने की तैयारी में है.
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