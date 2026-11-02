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यूनेस्को की विरासत सूची में छठ को शामिल कराने की कोशिश, डॉक्यूमेंट्री और गीतों का सहारा

छठ में सूर्य को अर्घ्य देते व्रती (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की लोक आस्था का महापर्व छठ अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे वैश्विक सांस्कृतिक पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है. सरकार चाहती है कि छठ की परंपरा, इसके पीछे की लोक मान्यताएं, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, सामाजिक एकजुटता और इससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत देश-दुनिया के सामने नए अंदाज में प्रस्तुत हो.

इसके लिए कला एवं संस्कृति विभाग छठ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है. साथ ही नए भाव और आधुनिक प्रस्तुति के साथ छठ गीतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य बिहार की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने के साथ छठ की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है.