अलवर को चाहिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ताकि सुधर सके लाल प्याज की गुणवत्ता...किसानों को होगा फायदा, जानिए कैसे
उद्यान विभाग ने सेंटर गठन का प्रस्ताव सरकार को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी हरी झंडी नहीं मिली.
Published : October 24, 2025 at 9:50 AM IST
अलवर: लाल प्याज किसानों की अर्थव्यवस्था की धुरी ही नहीं, बल्कि अलवर जिले को देश दुनिया में पहचान भी दिला चुका. लाल प्याज की खेती के प्रति किसानों में बढ़ती रूचि का नतीजा है कि साल दर साल बुवाई का रकबा बढ़ रहा है. अन्य प्रदेशों की तुलना में यहां के प्याज में नमी ज्यादा होने से इसकी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है. यही कारण है कि अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जरूरी हो गई है. उद्यान विभाग ने राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है, जिसे हरी झंडी का इंतजार है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से जिले के किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी.
उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि अलवर जिला देश में लाल प्याज की पैदावार में अग्रणी है. जिले में एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत पंच-गौरव कार्यक्रम में अलवर की पहचान प्याज उत्पादन के रूप में की गई. अलवर की लाल प्याज की मांग देश विदेश में खूब रहती है. इससे किसानों को खूब लाभ मिलता है. किसानों को लाल प्याज की फसल में आधुनिक अनुसंधान, बुवाई के लिए उन्नत बल्ब, उत्पादन की नवीन तकनीक समेत अन्य बेहतर करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सेंटर फॉर एक्सीलेंस का प्रस्ताव भेजा है. सरकार से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने का इंतजार है.
पढ़ें: लाल प्याज को 'जलेबी रोग', किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, दाम गिरे
विदेशों तक मांग: सहायक निदेशक केएल मीणा ने बताया कि लाल प्याज की अलवर ब्रांड के रूप में पहचान न केवल राजस्थान में बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों और विदेशों तक है. यहां उत्पादित प्याज का बड़ा हिस्सा बाहरी बाजारों में भेजा जाता है. इससे जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है. ऐसे में किसानों की आजीविका लाल प्याज उत्पादन पर काफी हद तक निर्भर रहती है.
सेंटर बनने से फायदा: अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना से प्याज भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिल सकेगा. इस सेंटर की स्थापना से किसानों की लाल प्याज की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा. अलवर जिला प्याज उत्पादन का मॉडल जिला बन सकेगा.
पढ़ें:दूसरे राज्यों में निर्यात हो रहा अलवर की 'कंठी', जानिए क्या है खास
यहां होती पैदावार: मालाखेड़ा, उमरैण, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं अलवर तहसील में लाल प्याज की बुवाई ज्यादा की जाती है. नए अलवर जिले में वर्ष 2024- 25 में 13 हजार 92 हैक्टेयर में लाल प्याज की बुवाई का लक्ष्य मिला था. इसे वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 16 हजार हैक्टेयर किया गया है.
करीब 10 करोड़ लागत: सहायक निदेशक मीणा ने बताया कि अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 6 से 10 हैक्टेयर भूमि की जरूरत होगी. इसके निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए लागत आएगी.