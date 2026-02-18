Special: टाइगर सफारी के साथ बर्ड वॉचिंग: सिलीसेढ़ झील बनेगा पक्षियों का नया आशियाना, पर्यटकों को मिलेगा दोहरा लाभ
अलवर की ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील, अब रामसर साइट बनकर चमक रही है. यहां 7 फरवरी 2026 को पहला 'अलवर बर्ड फेस्टिवल' आयोजित हुआ था.
Published : February 18, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 3:34 PM IST
अलवर: जिले की ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील, जो हाल ही में रामसर साइट घोषित होकर भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि बनी है, अब प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण केंद्र बन गई है. सिलीसेढ़ झील पर भरतपुर के घना पक्षी विहार की तर्ज पर बर्ड सेंचुरी विकसित करने के प्रयास शुरू किए गए हैं. 7 फरवरी 2026 को यहां पहला अलवर बर्ड फेस्टिवल भव्य रूप से आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बर्ड वॉचिंग में हिस्सा लिया.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट स्थित इस झील पर 200 से अधिक प्रजातियों के देशी-विदेशी प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों में आते हैं. इसमें बार-हेडेड गूज, सुरखाब, पेंटेड स्टार्क से लेकर गोल्डन ओरियोल तक शामिल हैं. यह फेस्टिवल अब हर साल फरवरी में होगा, जो टाइगर सफारी के साथ बर्ड टूरिज्म का अनोखा संयोजन देकर अलवर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई चमक दे रहा है. यह झील 1845 में अलवर रियासत के तत्कालीन महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य अलवर शहर के लिए जल संग्रह और शाही विश्राम स्थल था. रामसर दर्जा मिलने से झील को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, फंडिंग और पर्यटन बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जैव-विविधता और जलवायु संतुलन में योगदान बढ़ेगा.
इसे भी पढ़ें- सरिस्का में टाइगर के बाद अब बर्ड सेंट्रिक टूरिज्म की कवायद, साइबेरिया, मध्य एशिया से प्रवास पर आते हैं परिंदे
हर साल आते हैं प्रवासी मेहमान: सिलीसेढ़ झील हर साल सर्दियों में 200 से ज्यादा प्रजातियों के देशी और विदेशी पक्षियों का घर बन जाती है. सरिस्का का घना जंगल, प्रचुर जल स्रोत और अनुकूल तापमान इन पक्षियों के लिए आदर्श स्थान है. प्रमुख प्रवासी पक्षी जैसे बार-हेडेड गूज, ग्रेलेग गूज, ब्राह्मणी डक (सुरखाब), पेंटेड स्टार्क, स्पून बिल, कॉमन टील, यूरेशियन विगन, गोल्डन ओरियोल, इंडियन पिटा, रोजी स्टरलिंग, उल्लू और कई अन्य प्रजाति के पक्षी यहां पहुंचते हैं. ये पक्षी साइबेरिया, कजाकिस्तान, तिब्बत जैसे दूर-दराज के इलाकों से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर सिलीसेढ़ में अपना डेरा डालते हैं. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अनिल गाबा, जो 48 साल से यहां फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अब तक यहां 95-97 प्रजातियां देखी हैं. भरतपुर के घना पक्षी विहार से समानता और कम दूरी होने से पक्षी दोनों जगहों के बीच आते-जाते रहते हैं.
बर्ड सेंचुरी विकसित होने से बढ़ेगा पर्यटन: राज्य सरकार और वन विभाग अब सिलीसेढ़ झील पर भरतपुर के घना पक्षी विहार की तर्ज पर बर्ड सेंचुरी विकसित करने में जुटे हैं. इसका लक्ष्य सरिस्का में टाइगर सफारी के साथ बर्ड वॉचिंग को जोड़ना है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि पर्यटकों को बाघ के साथ विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का अनोखा अनुभव देने की योजना है. बर्ड कॉलोनियां बनाने से पक्षियों की संख्या और प्रजातियां बढ़ेंगी, जिससे पर्यटन में बड़ा उछाल आएगा. भरतपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने से वहां के हजारों विदेशी पर्यटक अलवर भी आएंगे.
इसे भी पढ़ें- अलवर की सिलीसेढ़ झील बनी रामसर साइट, भारत की 96वीं, राजस्थान की 5वीं आर्द्रभूमि
पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन: 7 फरवरी 2026 को सिलीसेढ़ झील पर पहला अलवर बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने किया. सुबह 8 बजे शुरू हुए इस फेस्टिवल में स्कूली बच्चे, पर्यटक, पक्षी विशेषज्ञ और प्रकृति प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए. बाइनोकुलर से पक्षियों का अवलोकन, बर्ड वॉचिंग गतिविधियां, विशेषज्ञों की जानकारी सत्र और संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम हुए. केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब हर साल फरवरी में यह फेस्टिवल होगा, जो अलवर को बर्ड टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाएगा.
बर्ड सेचुंरी के विकसित होने से अलवर को पर्यटन के पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे और वन्यजीव संरक्षण के प्रयास तेज होंगे. सिलीसेढ़ झील अब सिर्फ ऐतिहासिक जलाशय नहीं, बल्कि टाइगर और बर्ड्स टूरिज्म का जीवंत केंद्र है, जो राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर और चमकदार बना रहा है.
इसे भी पढ़ें- गुलाबी सर्दी में सिलीसेढ़ झील किनारे गुनगुनी धूप सेकते नजर आने लगे हैं मगरमच्छ, जानिए वजह
इसे भी पढ़ें- सिलीसेढ़ झील ने लगाए अलवर के पर्यटन को पंख, अब प्री-वेडिंग फोटोशूट, पार्टी के लिए बनी पहली पसंद