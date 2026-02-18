ETV Bharat / state

Special: टाइगर सफारी के साथ बर्ड वॉचिंग: सिलीसेढ़ झील बनेगा पक्षियों का नया आशियाना, पर्यटकों को मिलेगा दोहरा लाभ

अलवर: जिले की ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील, जो हाल ही में रामसर साइट घोषित होकर भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि बनी है, अब प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण केंद्र बन गई है. सिलीसेढ़ झील पर भरतपुर के घना पक्षी विहार की तर्ज पर बर्ड सेंचुरी विकसित करने के प्रयास शुरू किए गए हैं. 7 फरवरी 2026 को यहां पहला अलवर बर्ड फेस्टिवल भव्य रूप से आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बर्ड वॉचिंग में हिस्सा लिया.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट स्थित इस झील पर 200 से अधिक प्रजातियों के देशी-विदेशी प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों में आते हैं. इसमें बार-हेडेड गूज, सुरखाब, पेंटेड स्टार्क से लेकर गोल्डन ओरियोल तक शामिल हैं. यह फेस्टिवल अब हर साल फरवरी में होगा, जो टाइगर सफारी के साथ बर्ड टूरिज्म का अनोखा संयोजन देकर अलवर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई चमक दे रहा है. यह झील 1845 में अलवर रियासत के तत्कालीन महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य अलवर शहर के लिए जल संग्रह और शाही विश्राम स्थल था. रामसर दर्जा मिलने से झील को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, फंडिंग और पर्यटन बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जैव-विविधता और जलवायु संतुलन में योगदान बढ़ेगा.

सिलीसेढ़ झील मे विकसित होगी बर्ड सेंचुरी (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- सरिस्का में टाइगर के बाद अब बर्ड सेंट्रिक टूरिज्म की कवायद, साइबेरिया, मध्य एशिया से प्रवास पर आते हैं परिंदे

हर साल आते हैं प्रवासी मेहमान: सिलीसेढ़ झील हर साल सर्दियों में 200 से ज्यादा प्रजातियों के देशी और विदेशी पक्षियों का घर बन जाती है. सरिस्का का घना जंगल, प्रचुर जल स्रोत और अनुकूल तापमान इन पक्षियों के लिए आदर्श स्थान है. प्रमुख प्रवासी पक्षी जैसे बार-हेडेड गूज, ग्रेलेग गूज, ब्राह्मणी डक (सुरखाब), पेंटेड स्टार्क, स्पून बिल, कॉमन टील, यूरेशियन विगन, गोल्डन ओरियोल, इंडियन पिटा, रोजी स्टरलिंग, उल्लू और कई अन्य प्रजाति के पक्षी यहां पहुंचते हैं. ये पक्षी साइबेरिया, कजाकिस्तान, तिब्बत जैसे दूर-दराज के इलाकों से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर सिलीसेढ़ में अपना डेरा डालते हैं. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अनिल गाबा, जो 48 साल से यहां फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अब तक यहां 95-97 प्रजातियां देखी हैं. भरतपुर के घना पक्षी विहार से समानता और कम दूरी होने से पक्षी दोनों जगहों के बीच आते-जाते रहते हैं.