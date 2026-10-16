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राजाजी और फूलों की घाटी के ईको-सेंसिटिव जोन का दायरा तय करने की कवायद तेज, पढ़ें पूरी खबर

राजाजी नेशनल पार्क ( Photo-ETV Bharat )

कानूनी पहलुओं से जुड़ा मामला: राजाजी नेशनल पार्क के ईको-सेंसिटिव जोन का मामला कानूनी पहलुओं से भी जुड़ा है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप राज्य की वर्तमान स्थिति पर एक सप्ताह के भीतर जवाब तैयार कर भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. इसके लिए विधिक परामर्श लिया जाएगा. वहीं ईको-सेंसिटिव जोन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट से भी मार्गदर्शन लेने की तैयारी है. प्रस्ताव में क्षेत्र के भीतर प्रतिबंधित, विनियमित और अनुमत गतिविधियों का निर्धारण महत्वपूर्ण होगा. इसके साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है.