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पुलिस के रडार पर झारखंड-बिहार-छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में इकलौता माओवादी कमांडर, शुरू हुई घेराबंदी

पलामूः झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में सिर्फ एक माओवादी कमांडर बचा है. माओवादी कमांडर को झारखंड पुलिस ने टारगेट पर लिया है उसके खिलाफ घेराबंदी शुरू हुई है.

लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगरटोला का रहने वाला मनोहर गंझू उर्फ सोहन गंझू माओवादियों का जोनल कमांडर है. मनोहर गंझू पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम रखा है. मनोहर फिलहाल चतरा, पलामू और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है.

जिस इलाके में मनोहर मौजूद है, वह इलाका माओवादियों के झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ कॉरिडोर को आपस में जोड़ती है. मनोहर ही पूरे कॉरिडोर में इकलौता कमांडर बचा है. मनोहर अपने साथ एक-47 जैसे हथियार रखता है.

शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग के इलाके में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादियों के चार कमांडर मारे गए थे. कुछ दिन पहले मनोहर ने मुठभेड़ में शामिल कमांडरों के साथ एक टीम बनायी थी. बाद में दोनों टीम अलग-अलग हो गईं. एक टीम हजारीबाग के इलाके में चली गई थी जबकि मनोहर अकेले सीमावर्ती इलाके में सक्रिय था. मनोहर के पकड़े जाने या मारे जाने के बाद झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में माओवादीयों के पास कोई भी बड़ा कमांडर नही बचेगा.

पुलिस लगातार सभी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील कर रही है, सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मनोहर गंझू को भी टारगेट किया गया है. पुलिस इलाके में शांति व्यवस्था काम करने के लिए लगातार अभियान चल रही है. बचे हुए कमांडरों के पास अभी भी मौका है कि वह सरेंडर कर दें. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

नक्सल संगठन टीएसपीसी के नजदीक है मनोहर

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और टीएसपीसी एक दूसरे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई किया है. मनोहर नक्सल संगठन टीएसपीसी के काफी नजदीक है. 2022 के बाद से मनोहर टीएसपीसी और माओवादी आपसी विलय के लिए लगातार पहल की है.

पलामू-चतरा सीमावर्ती इलाकों में दोनों संगठन की बड़ी बैठक भी करवा चुका है. जिस इलाके में मनोहर सक्रिय है वह इलाका अफीम की खेती और कोयला के लिए चर्चित रहा है. कोयला, अफीम और केंदु पत्ता से लेवी वह चलने वाला एकमात्र कमांडर मनोहर ही बचा है.