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पुलिस के रडार पर झारखंड-बिहार-छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में इकलौता माओवादी कमांडर, शुरू हुई घेराबंदी

झारखंड, बिहार-छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में सिर्फ एक माओवादी कमांडर बचा है. जिसपर कार्रवाई के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है.

Efforts to apprehend surviving Maoist commander in Jharkhand Bihar and Chhattisgarh corridor
सुरक्षा बल के जवान (सांकेतिक तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 4:57 PM IST

4 Min Read
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पलामूः झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में सिर्फ एक माओवादी कमांडर बचा है. माओवादी कमांडर को झारखंड पुलिस ने टारगेट पर लिया है उसके खिलाफ घेराबंदी शुरू हुई है.

लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगरटोला का रहने वाला मनोहर गंझू उर्फ सोहन गंझू माओवादियों का जोनल कमांडर है. मनोहर गंझू पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम रखा है. मनोहर फिलहाल चतरा, पलामू और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है.

जिस इलाके में मनोहर मौजूद है, वह इलाका माओवादियों के झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ कॉरिडोर को आपस में जोड़ती है. मनोहर ही पूरे कॉरिडोर में इकलौता कमांडर बचा है. मनोहर अपने साथ एक-47 जैसे हथियार रखता है.

शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग के इलाके में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादियों के चार कमांडर मारे गए थे. कुछ दिन पहले मनोहर ने मुठभेड़ में शामिल कमांडरों के साथ एक टीम बनायी थी. बाद में दोनों टीम अलग-अलग हो गईं. एक टीम हजारीबाग के इलाके में चली गई थी जबकि मनोहर अकेले सीमावर्ती इलाके में सक्रिय था. मनोहर के पकड़े जाने या मारे जाने के बाद झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में माओवादीयों के पास कोई भी बड़ा कमांडर नही बचेगा.

पुलिस लगातार सभी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील कर रही है, सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मनोहर गंझू को भी टारगेट किया गया है. पुलिस इलाके में शांति व्यवस्था काम करने के लिए लगातार अभियान चल रही है. बचे हुए कमांडरों के पास अभी भी मौका है कि वह सरेंडर कर दें. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

नक्सल संगठन टीएसपीसी के नजदीक है मनोहर

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और टीएसपीसी एक दूसरे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई किया है. मनोहर नक्सल संगठन टीएसपीसी के काफी नजदीक है. 2022 के बाद से मनोहर टीएसपीसी और माओवादी आपसी विलय के लिए लगातार पहल की है.

पलामू-चतरा सीमावर्ती इलाकों में दोनों संगठन की बड़ी बैठक भी करवा चुका है. जिस इलाके में मनोहर सक्रिय है वह इलाका अफीम की खेती और कोयला के लिए चर्चित रहा है. कोयला, अफीम और केंदु पत्ता से लेवी वह चलने वाला एकमात्र कमांडर मनोहर ही बचा है.

झारखंड बिहार में 70 से भी अधिक नक्सल हमले का है आरोपी

मनोहर गंझू पर झारखंड और बिहार में 70 से भी अधिक बड़े नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. मनोहर माओवादियों का आईईडी एक्सपर्ट भी है. बिहार के चकरबंधा से लेकर झारखंड के बूढ़ापहाड़ के बीच मनोहर कई बड़े नक्सल हमले को अंजाम दे चुका है.

2004 के बाद से पलामू चतरा और लातेहार के इलाके में कई बड़े घटनाओं में शामिल रहा है. 2016-17 में बिहार के औरंगाबाद एवं गया के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के हमले में कोबरा के 10 जवान शहीद हुए थे, इस हमले में मनोहर गंझू शामिल था. जबकि 2011 में पलामू के मनातू के इलाके में हुए लैंडमाइंस विस्फोट में तत्कालीन एसपी बाल-बाल बचे थे, इस घटना में दो जवान शहीद हुए थे. इस घटना में भी मनोहर आरोपी रहा है.

साल 2023 में बच निकला था मनोहर

मनोहर गंझू जिस इलाके में सक्रिय है वह इलाका माओवादियों के कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. इस इलाके से माओवादियों का दस्ता झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ के इलाके में घूमता रहा है. 3 अप्रैल 2023 को इसी कॉरिडोर में चतरा के इलाके में सुरक्षाबलों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी.

इस मुठभेड़ मे माओवादीयों के कमांडर गौतम पासवान, अजित उर्फ चार्लीस समेत पांच कमांडर मारे गए थे. इसी मुठभेड़ में मनोहर गंझू बचकर निकल गया था. जिसके बाद से इस कॉरिडोर में मनोहर माओवादियों का सबसे बड़ा कमांडर बन गया है. उस दौरान मनोहर लेवी के पैसों का कहीं बंटवारा करने वाला था.

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