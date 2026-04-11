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नक्सल प्रभावित जिलों में 'बस्तर ओलंपिक' मॉडल लागू करने की कवायद शुरू, डीआईजी जगुआर बने नोडल अफसर

झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को खेल और रोजगार से जोड़ा जाएगा. इसके लिए बस्तर ओलंपिक शुरू किया जा रहा है.

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नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों से बात करते पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 11:49 AM IST

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रांची: झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह नक्सल मुक्त करवाने के लिए अब वहां के युवाओं को खेल और रोजगार से जोड़ा जाएगा. शुरुआत खेल से की जा रही है. छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावी खेल मॉडल 'बस्तर ओलंपिक' के तर्ज पर झारखंड में भी इसकी शुरुआत की जा रही है.

डीजीपी/आईजी कांफ्रेंस में हुई थी अनुशंसा

छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है. यहां बस्तर ओलंपिक नाम का खेल प्रतियोगिता नक्सल मुक्ति के लिए चले जागरूकता अभियान के दौरान बेहद प्रभावी रहा था. जिसे देखते हुए डीजी/आईजी कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया था कि यह मॉडल सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में लागू किया जाएगा.

डीजीपी/ आईजी कॉन्फ्रेंस की अनुशंसा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के निर्देश पर अब झारखंड पुलिस के द्वारा भी इस पहल की शुरुआत कर दी गई है. झारखंड जगुआर की डीआईजी इंद्रजीत महता को इस आयोजन का नोडल अफसर बनाया गया है.

बेहद सफल हुआ था बस्तर ओलंपिक

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मोह को त्यागने में युवाओं के बीच बस्तर ओलंपिक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. साल 2025 में छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित इलाके में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें 700 युवाओं ने नक्सलवाद को छोड़ने के बाद हिस्सा लिया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार ओलंपिक का आयोजन का मकसद ही बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करवाना था.

झारखंड में क्या है वर्तमान स्थिति

झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में बस्तर ओलंपिक के जैसे खेल प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है. भले ही देश को नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन झारखंड में अभी भी चाईबासा नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाल के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में चाईबासा नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है. जबकि बोकारो, चतरा और लातेहार को लिगसी और थ्रेट की श्रेणी में रखा गया है.

कांफ्रेंस के दौरान तय हुई थी रूपरेखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई डीजी/आईजी कॉन्फ्रेंस में नक्सल प्रभावित और नक्सली मुक्त दोनों ही तरह के जिलों में युवाओं को भटकाव से रोकने के लिए खेल और शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया गया था. कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ था कि पूर्व प्रभावित जिलों में पुलिस को अपनी रणनीति 'संकट निवारण' से बदलकर 'जनसंपर्क' का हिस्सा बनकर कल्याण और विकास को आसान बनाने पर लाना चाहिए.

इन क्षेत्रों में विकास‑उन्मुख अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. पुलिस को इन क्षेत्रों के युवाओं से खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जुड़ना चाहिए, जो ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित हो. हाल ही में हुए 'बस्तर ओलंपिक' की तर्ज पर और ऐसे कार्यक्रमों को पर्याप्त प्रचार‑प्रसार दिलाना चाहिए. इसके साथ ही आदिवासी युवाओं के लिए देश के अन्य हिस्सों की यात्राएं और शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन किया जाए, ताकि उन्हें अन्य भागों से जोड़ा जा सके और उनमें राष्ट्रीय स्तर पर भावनात्मक बंधन विकसित हो सके.

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