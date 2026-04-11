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नक्सल प्रभावित जिलों में 'बस्तर ओलंपिक' मॉडल लागू करने की कवायद शुरू, डीआईजी जगुआर बने नोडल अफसर

नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों से बात करते पुलिस ( Etv Bharat )