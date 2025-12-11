ETV Bharat / state

बाघिन कनकटी को वापस एनक्लोजर में डालने की कवायद जारी, रेलवे ट्रैक से हुई दूर

वन विभाग का कहना है कि बाघिन का मूवमेंट जंगल की तरफ है. गुरुवार सुबह उसका मूवमेंट वहां से आगे बढ़ा है.

Published : December 11, 2025 at 2:26 PM IST

कोटा: रणथंभौर में दहशत फैलाने के बाद कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लाई गई बाघिन कनकटी को एमटी-7 नाम दिया गया है. जिसे 82 स्क्वायर मीटर के एंक्लोजर में रखा गया था. उसे मुकुंदरा में खुला छोड़ने का इंतजार था, इसके पहले ही वह एंक्लोजर से बाहर निकल गई. हालांकि वह 9 दिसंबर को नेशनल हाईवे 52 पर भी नजर आई थी. इसके बाद उसकी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का स्टाफ मॉनिटरिंग कर रहा है. उसे वापस एंक्लोजर में डालने की कवायद जारी है.

बाघिन का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजर रही दिल्ली-मुंबई रेललाइन के आसपास मूवमेंट बना हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वह 2 से 4 किलोमीटर दूर पहुंच गई है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और सीसीएफ सुगनाराम जाट का कहना है कि जंगल की तरफ ही उसका मूवमेंट है. हालांकि बीते 24 घंटे में वह एक लोकेशन के आसपास झाड़ियां में ही रही है. उसने शिकार किया और उसका सेवन भी किया. गुरुवार सुबह ही उसका मूवमेंट वहां से आगे बढ़ा है. विभाग कोशिश कर रहा है कि वह स्वतः ही एंक्लोजर के आसपास चली जाए. ऐसा नहीं होने पर ट्रेंकुलाइज कर उसे वापस एंक्लोजर में छोड़ा जाएगा. इस संबंध में भी उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं.

दूसरी तरफ दरा रेंज में रावठा, दरा व भटवाड़ा बाघिन के घूमने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल भी है. ग्रामीण रामावतार का कहना है कि इस बाघिन के बारे में हमने भी सुना है कि उसने रणथंभौर में एक 7 साल के बच्चे और वन विभाग के रेंजर पर हमला कर जान ले चुकी है. ऐसे में फॉरेस्ट की टीम हमें बार-बार जंगल में नहीं जाने का आग्रह कर रही है. फॉरेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को जाने से भी रोक रहे हैं और पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

