ऐतिहासिक पीपलचौरी को मिलेगा नया स्वरूप, मेयर आरती भंडारी ने प्रयास किए तेज

श्रीनगर ऐतिहासिक पीपलचौरी के स्वरूप को बनाए रखने के लिए नगर निगम ने प्रयास तेज कर दिए हैं.

Srinagar Historical Peepalchauri
ऐतिहासिक पीपलचौरी को मिलेगा नया स्वरूप (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 7:43 AM IST

3 Min Read
श्रीनगर: पौड़ी के श्रीनगर की ऐतिहासिक पीपलचौरी अब एक नए स्वरूप में नजर आएगा. पीपलचौरी श्रीनगर की उन ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जहां दूर-दराज के गांवों से आए लोग वर्षों से बैठते रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, पुराने समय में यहां त्यौहारों के अवसर पर भजन-कीर्तन और सामूहिक आयोजन भी हुआ करते थे. लेकिन समय के साथ यह ऐतिहासिक स्थल खो सा गया था. जिसके बाद नगर निगम ने इसे मूल स्वरूप में लाने की तैयारियां तेज कर दी हैं.

नगर निगम श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी ने कहा कि पीपलचौरी श्रीनगर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी गरिमा को लौटाना नगर निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है. आरती भंडारी ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय उन्होंने जो पहला संकल्प लिया था, उसी के अनुरूप वाल्मीकि चौक के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है. मेयर ने बताया कि वर्षों से पीपलचौरी के सामने स्थित सार्वजनिक शौचालय लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए असुविधा और असहजता का कारण बन रहा था. स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए इस शौचालय को हटाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. इसके लिए पास में स्थित शौचालय को आधुनिक एवं हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

मेयर आरती भंडारी ने कहा कि शीघ्र ही वाल्मीकि चौक के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और कार्य को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल न केवल पीपलचौरी की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि श्रीनगर शहर को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक सार्वजनिक स्थल भी प्रदान करेगी. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहल न सिर्फ पीपलचौरी की ऐतिहासिक गरिमा को लौटाएगी, बल्कि श्रीनगर शहर को अपने पुराने स्वरूप में लौटाया गया है.

बता दें कि पीपलचौरी के सामने सार्वजनिक शौचालय लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था, लोग इसे हटाने की लगातार मांग कर रहे थे. जिसके बाद सार्वजनिक शौचालय को तोड़कर यहां वाल्मीकि चौक बनाने की पहल शुरू कर दी गई है. सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यह शौचालय तिराहे के बीचों-बीच बना हुआ था, जिससे खासकर महिलाओं को यहां से गुजरते समय असहजता महसूस करती थी. स्थानीय लोग लंबे समय से इसे हटाने की मांग कर रहे थे.

