झारखंड में एसआईआर: मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण में चुनाव पाठशाला का आयोजन, बूथों पर उमड़ी भारी भीड़
झारखंड में SIR के लिए वोटरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की जा रही है. मतदान केंद्रों पर बीएलओ–बीएलए 2 मुस्तैद हैं . भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : July 14, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 4:41 PM IST
रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की गई. इस दौरान बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई.
पुंदाग बूथ पर वोटरों की सक्रिय भागीदारी
रांची के पुंदाग स्थित एक मतदान केंद्र पर ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में आए मतदाता बीएलओ और बीएलए-2 के माध्यम से गणना प्रपत्र भरते नजर आए. गणना प्रपत्र को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नामित वोलेंटियर्स भी मुस्तैद दिखे.
सुपरवाइजर का बयान
सुपरवाइजर सुब्रा रानी ने कहा कि यह बड़ी पहल है, जिससे लोगों को एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से संबंधित जानकारी मिल रही है. उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जा रही हैं, लोगों को धैर्य रखना होगा क्योंकि इसमें समय लग रहा है. गणना प्रपत्र भरने में भी बहुत सारी बातें लोगों द्वारा पूछी जा रही हैं, जिनकी जानकारी दी जा रही है.
बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक और आंकड़े तैयार
मतदान केंद्र पर बीएलओ के साथ बीएलए-2 भी मौजूद रहे. चुनाव पाठशाला के साथ-साथ मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए-2 की बैठक भी हुई. इस दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नामित बीएलए-2 ने उस मतदान केंद्र में स्थित वोटरों की जानकारी ली. मृत वोटर के साथ-साथ शिफ्टेड वोटर आदि का आंकड़ा बीएलए-2 द्वारा तैयार किया जा रहा था.
चुनाव पाठशाला में सूचियों का खुलासा
चुनाव पाठशाला में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साइन (गैर भारतीय) की सूची को सर्वसाधारण के सामने लाया गया. इसके अलावा बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज के चुनाव पाठशाला को सफल बताते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है. इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए ही है. यदि कोई गैर-भारतीय है, तो वे इन्यूमरेशन फॉर्म को बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किए, उस पर उचित कारण दर्ज करते हुए संबंधित बीएलओ को वापस लौटा दें.
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