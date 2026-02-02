ETV Bharat / state

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश,डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी स्कूटी की चाबी

कबीरधाम : डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विधायक कार्यालय में दो दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी दिया. इस अवसर पर उन्होंने बोड़ला विकासखंड के ग्राम मारियाटोला निवासी विद्याधा वर्मा और ग्राम नेऊरगांव निवासी भूपेंद्र चंद्रवंशी को स्कूटी की चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को सुगम करना है.

दिव्यांगों को आवागमन में होगी सुविधा

विजय शर्मा ने कहा कि स्कूटी मिलने से लाभार्थियों को आवागमन में सुविधा होगी और वे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे.दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है.