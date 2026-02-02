ETV Bharat / state

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश,डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी स्कूटी की चाबी

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कबीरधाम में दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी देकर उनका मनोबल बढ़ाया.दिव्यांगजन स्कूटी पाकर काफी खुश थे.

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 6:03 PM IST

कबीरधाम : डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विधायक कार्यालय में दो दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी दिया. इस अवसर पर उन्होंने बोड़ला विकासखंड के ग्राम मारियाटोला निवासी विद्याधा वर्मा और ग्राम नेऊरगांव निवासी भूपेंद्र चंद्रवंशी को स्कूटी की चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को सुगम करना है.

दिव्यांगों को आवागमन में होगी सुविधा

विजय शर्मा ने कहा कि स्कूटी मिलने से लाभार्थियों को आवागमन में सुविधा होगी और वे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे.दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है.

स्कूटी प्राप्त होने से लाभार्थियों के दैनिक कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक गतिविधियों में भी सुविधा मिलेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे सम्मानजनक एवं स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेंगे. यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जा रहा है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम


दिव्यांगजनों ने जताया आभार

बोड़ला विकासखंड के ग्राम मारियाटोला निवासी विद्याधा वर्मा और ग्राम नेऊरगांव निवासी भूपेंद्र चंद्रवंशी ने स्कूटी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं शासन - प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया. लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने स्कूटी के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया. आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए दिव्यांगजनों को स्कूटी दी गई, जिससे वे बहुत खुश हैं.

