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उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार, चुनावी रणनीति का हिस्सा, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कैबिनेट का विस्तार कर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने का प्रयास किया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 2:23 PM IST

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किरणकांत शर्मा...

देहरादून: उत्तराखंड में शुक्रवार 20 मार्च को धामी सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया. कुल पांच विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. 2027 के चुनाव से ठीक पहले हुए इस मंत्री मंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने का पूरी कोशिश की गई है. आइए बताते हैं कैसे?

उत्तराखंड में हुए ताजा मंत्रिमंडल विस्तार ने प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर दिया है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित इस नई टीम में जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वे न केवल अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि राज्य की जटिल जातीय और सामाजिक संरचना को साधने का भी काम करेंगे.

रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, रुड़की से प्रदीप बत्रा, हरिद्वार से मदन कौशिक, राजपुर से खजान दास और भीमताल से राम सिंह कैड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक और जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है.

राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी कहते हैं कि उत्तराखंड में लंबे समय बाद कैबिनेट का पूरा होना ये बताता है कि सरकार चुनाव के मोड में जा चुकी है. काफी समय से प्रदेश की जनता के साथ-साथ बीजेपी के विधायक और अन्य नेता भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे.

तजुर्बेकार नेताओं को दी तवज्जो: आदेश त्यागी का मानते हैं कि धामी कैबिनेट में जिन नेताओं को मंत्री बनाया है, उनकी गिनती तजुर्बेकार नेताओं में होती है और जमीन पर भी उनकी पकड़ अच्छी है. मदन कौशिक, राम सिंह कैड़ा, खजनदास और प्रदीप बत्रा का नाम पहले ही सुर्खियों में था. बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को काफी साधा है. इस मंत्रिमंडल विस्तार में पहाड़ और मैदान दोनों को तवज्जो दी गई है. साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल में भी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है.

भरत चौधरी से पहाड़ी क्षेत्र और राजपूत मतदाताओं पर फोकस: रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्रों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. चौधरी का संबंध राजपूत (क्षत्रिय) समुदाय से माना जाता है, जो उत्तराखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली वर्ग है.

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रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक भरत चौधरी मंत्रीपद की शपथ लेते हुए. (@pushkardhami)

पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से विकास और रोजगार को लेकर असंतोष रहा है, ऐसे में भरत चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल कर सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि पहाड़ की आवाज को सत्ता में जगह दी जा रही है. रुद्रप्रयाग से पहले हरक सिंह रावत और मातबर सिंह कंडारी भी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं. ऐसे में यह माना जा रहा है कि उन्हें ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन या लोक निर्माण जैसे विभाग सौंपे जा सकते हैं, जिससे सीधे पहाड़ी इलाकों को फायदा पहुंचे.

प्रदीप बत्रा व्यापारी वर्ग और पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व: रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के पीछे हरिद्वार जिले के ग्रामीण और व्यापारी वर्ग को साधने की रणनीति साफ नजर आती है. बत्रा पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं, जो रुड़की, हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्षेत्र में मजबूत आर्थिक और सामाजिक पकड़ रखते हैं. व्यापार, उद्योग और शहरी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है.

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मंत्रीपद की शपत लेने के बाद प्रदीप बत्रा को बधाई देते हुए सीएम धामी. (@pushkardhami)

मदन कौशिक ब्राह्मण चेहरे के जरिए परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करना: हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक पहले भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और उन्हें दोबारा कैबिनेट में शामिल करना ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

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हरिद्वार विधायक मदन कोशिक में मंत्री बने. (@pushkardhami)

कौशिक का प्रशासनिक अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें मंत्रिमंडल का मजबूत स्तंभ बनाती है. उत्तराखंड में ब्राह्मण समुदाय पारंपरिक रूप से राजनीति में प्रभावशाली रहा है और इस वर्ग को साधे रखना किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है. उन्हें संस्कृति या संसदीय कार्य जैसे विभाग मिल सकते हैं.

खजान दास दलित प्रतिनिधित्व और सामाजिक समावेशन का संदेश: राजपुर सीट से विधायक खजान दास को कैबिनेट मंत्री बनाना सरकार की सामाजिक समावेशन की नीति को दर्शाता है. खजान दास अनुसूचित जाति (दलित) समुदाय से आते हैं और देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में उनका अच्छा प्रभाव है.

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विधायक खजानदास को भी मंत्री बनाया गया. (@pushkardhami)

दलित समुदाय को राजनीतिक रूप से साधना हमेशा से अहम रहा है और इस फैसले से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि उन्हें सामाजिक कल्याण, श्रम या पंचायती राज जैसे विभाग दिए जा सकते हैं, जिससे वे अपने समुदाय के हितों को आगे बढ़ा सकें.

राम सिंह कैड़ा कुमाऊं क्षेत्र और ओबीसी समीकरण: नैनीताल जिले के भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाकर सरकार ने कुमाऊं मंडल के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को साधने का प्रयास किया है. कुमाऊं क्षेत्र में लंबे समय से राजनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौती रहा है, ऐसे में कैड़ा को शामिल करना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है.

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राम सिंह कैड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली. (@pushkardhami)

ओबीसी वर्ग उत्तराखंड में निर्णायक भूमिका निभाता है और इस वर्ग को साथ रखना चुनावी दृष्टि से बेहद अहम है. कैड़ा को कृषि, पशुपालन या सहकारिता जैसे विभाग मिल सकते हैं, जो ग्रामीण और पिछड़े वर्गों से सीधे जुड़े होते हैं.

संतुलन की राजनीति हर वर्ग को साधने की रणनीति: इस मंत्रिमंडल विस्तार को अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं. एक तरफ जहां राजपूत और ब्राह्मण जैसे पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को मजबूत किया गया है, वहीं दलित और ओबीसी समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है. इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों को बराबर महत्व दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय असंतोष को कम किया जा सके.

कैबिनेट विस्तार चुनावों की रणनीति की हिस्सा: राजनीतिक विश्लेषक सुनील दत्त पांडे का मानना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है. उत्तराखंड में जातीय समीकरण भले ही अन्य राज्यों की तुलना में कम जटिल हो, लेकिन चुनावी परिणामों में इनका प्रभाव साफ दिखाई देता है. ऐसे में हर वर्ग और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. संतुलन और संदेश दोनों कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड का यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है.

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Last Updated : March 20, 2026 at 2:23 PM IST

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