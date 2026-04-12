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बच्ची से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान आग की चपेट में आए 2 पुलिसकर्मी

दुर्ग में रविवार को कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया इस दौरान पुलिस से हल्की झड़प भी हुई.

Congress protest Durg
बच्ची से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 8:40 PM IST

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दुर्ग: जिले में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. दरअसल उतई थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था. इसे लेकर कांग्रेस ने गृहमंत्री का पुतला दहन किया. इस दौरान 2 पुलिसकर्मी आग की चपेट में आ गए.

कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक पुलिसकर्मी सेक्टर-9 रेफर

रविवार को कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबजी कर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री का पुतला दहन किया. आग बुझाने के दौरान पुलिसकर्मी आग की चपेट में आ गए. दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जहां एक पुलिसकर्मी को सेक्टर-9 रेफर कर दिया गया है. वहीं दूसरे को हल्की चोट आई है.

शाम को कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था. पुतला दहन के दौरान एक पुलिसकर्मी का हाथ झुलसा है. घटना में आगे जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.- अनूप लकड़ा, पाटन एसडीओपी

दुष्कर्म का मामला जानिए

10 अप्रैल को आरोपी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. जहां उसने अपने घर में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. फिर बच्ची का मुंह तकिया कवर से बांधकर बोरी में भरकर उसे कचरे में फेंक दिया. बच्ची 2 घंटे बाद डरी सहमी हालत में मिली. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Congress protest Durg
दुर्ग में रविवार को कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजन ने भी किया प्रदर्शन

वहीं घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने भी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की. साथ ही उतई थाने का घेराव भी किया था. इसके बाद अब दुर्ग ग्रामीण के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में रविवार की शाम मिनी माता चौक पर बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया.

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