रांची और रामगढ़ में आकर्षण आतिशबाजी के साथ दहन हुए रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले, धूमधाम के साथ मनाई गई विजयादशमी
रांची और रामगढ़ में विजयादशमी के मौके पर रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए गए.
Published : October 21, 2026 at 5:46 AM IST
रांची/रामगढ़: विजयादशमी के मौके पर राजधानी रांची में रावण दहन का लोगों ने जमकर आनंद उठाया. रांची के अरगोड़ा मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा रिमोट का बटन दबाते ही 55 फीट का रावण अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के साथ पूरी लंका धू धूकर जल गई. अरगोड़ा मैदान में हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद थे.
55 फीट का रावण और 50-50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद
श्रद्धालुओं से भरे इस मैदान में रावण दहन के दौरान मुख्य आकर्षण आतिशबाजी थी, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया. आतिशबाजी के साथ- साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला तैयार करने के लिए बिहार के गया जिले से आए लोग कई दिनों से यहां काम कर रहे थे. आकर्षक ढ़ंग से तैयार 55 फीट का रावण और 50-50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दूर से ही दिख रहा था. रावण दहन को देखने के लिए लोग मैदान के साथ- साथ आसपास के घर के छतों पर काफी देर पहले से जमे हुए थे.
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयदशमी: राज्यपाल
इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोगों को विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह पर्व है, जिसे हम सभी को अपने जीवन में उतारने का सीख देता है. उन्होंने कहा कि विजयादशमी और रामनवमी पूरे देशभर में उत्साहपूर्वक मनाई जाती है. इस मौके पर उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि हमारा राज्य प्रगति करें, देश में इस राज्य का अलग पहचान बने इसकी कामना करता हूं.
केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के तीन संकल्पों को दोहराया
इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पीएम नरेंद्र मोदी के नशा मुक्ति अभियान सहित तीन संकल्पों को दोहराते हुए लोगों को विजयदशमी की बधाई दी. इस अवसर पर रांची के महापौर रोशनी खलखो, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, जेएससीए अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव सहित सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. आगंतुक अतिथियों को आयोजक श्रीदुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के द्वारा स्वागत किया गया.
सांसद मनीष जायसवाल रहे मौजूद
रामगढ़ जिले के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला, तो वही रावण दहन कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोग उमड़े. रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान और छावनी मैदान में विशालकाय रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का आतिशबाजी के बीच दहन किया गया. इस मौके पर जिला मैदान में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बड़कागांव के विधायक रौशन लाल चौधरी भी शामिल हुए.
दुर्गा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
जनप्रतिनिधियों ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया. रामगढ़ में विजयादशमी का पर्व आस्था, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. सुबह से ही दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही. वहीं, शाम होते ही रावण दहन को लेकर मैदानों में लोगों का जुटना शुरू हो गया.
80 फीट ऊंचा रावण तथा 75- 75 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले
रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में 80 फीट ऊंचे रावण तथा 75- 75 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकरण के पुतले आकर्षण का केंद्र रहे. वही छावनी मैदान में भी 70 फीट के रावण, 55 फीट के मेघनाद और 55 फीट के कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया. आतिशबाजी और धमाकों के बीच जैसे ही पुतले आग की लपटों में घिरे, मैदान में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए.
रावण दहन कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी की मौजूदगी रही. जनप्रतिनिधियों ने विजयादशमी के पर्व को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बताया. उन्होंने लोगों से अपने जीवन में सत्य, सदाचार, क्षमा और मानवीय मूल्यों को अपनाने की अपील की तथा सभी को दशहरा की शुभकामनाएं दीं.
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