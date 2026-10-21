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रांची और रामगढ़ में आकर्षण आतिशबाजी के साथ दहन हुए रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले, धूमधाम के साथ मनाई गई विजयादशमी

विजयादशमी के दिन रावण दहन ( Etv Bharat )

रांची/रामगढ़: विजयादशमी के मौके पर राजधानी रांची में रावण दहन का लोगों ने जमकर आनंद उठाया. रांची के अरगोड़ा मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा रिमोट का बटन दबाते ही 55 फीट का रावण अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के साथ पूरी लंका धू धूकर जल गई. अरगोड़ा मैदान में हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद थे.

55 फीट का रावण और 50-50 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद