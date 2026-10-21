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यूपी में जलाए गए बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ, कुम्भकर्ण समेत कई आतताइयों के पुतले, मनाई गई विजयादशमी

जलाए गए बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ, कुम्भकर्ण समेत कई आतताइयों के पुतले ( ईटीवी भारत )

मेरठ / आगरा/ प्रतापगढ़: पूरे यूपी में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया. जगह-जगह रावण समेत कई राक्षसों के पुतलों का दहन हुआ.

मेरठ में धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर कैंट में सात घोड़े पर सामान रावण के पुतले का दहन हजारों लोगों ने देखा, हाहाकारी रावण के पुतले को जब जलाया गया तो वहां मौजूद लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला.

भैंसाली मैदान में विजयदाशमी के अवसर पर 120 फीट हाइट के रावण को जलाया गया, अकेले मेरठ में ही 36 स्थानों पर रावण का दहन हुआ.

आगरा: आगरा में बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के त्योहार दशहरा पर धू-धू कर रावण जल गया. शहर में कॉलोनी, मौहल्ले में रावण दहन किया गया. शहर में तीन-तीन जगह पर रावण के बडे़ पुतलों का दहन किया गया.

इसके साथ ही आगरा में दशहरा मेला में कॉकरोच का भी पुतला भी जलाया गया. आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पर आगरा का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया था, जो करीब 120 फीट ऊंचा है. इसके साथ ही सेंट जोन्स कॉलेज के पास रावण के बड़े पुतले के साथ ही कॉकरोच का 12 फीट ऊंचा पुतला दहन किया गया.

प्रतापगढ़ में रावण दहन मे उमड़ा जन सैलाब

प्रतापगढ़ में विजयादशमी का पावन पर्व बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक स्वरूप, शहर के मुख्य मैदान में गगनभेदी जयकारों के बीच विशालकाय रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया. इस ऐतिहासिक पल और भव्य आतिशबाजी का गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा.



