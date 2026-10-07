ETV Bharat / state

रामलीला में गंगा-जमुनी तहजीब, गाजियाबाद में 55 साल से मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा रावण का पुतला

मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा रावण का पुतला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दशहरे का त्यौहार नजदीक आते ही देश भर के रामलीला मैदान में रौनक बढ़ने लगती है. कहीं रामलीला के मंच पर भगवान राम और रावण के बीच संवाद होता है तो कहीं मेले की तैयारियां जोर पकड़ने लगती है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी कहानी भी है, जो सिर्फ रावण के पुतले के निर्माण की नहीं बल्कि कारीगरी, मेहनत और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है.