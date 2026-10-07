रामलीला में गंगा-जमुनी तहजीब, गाजियाबाद में 55 साल से मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा रावण का पुतला
तीन पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार रामलीला में रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले तैयार कर अपनी भागीदारी निभा रहा है.
Published : October 7, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दशहरे का त्यौहार नजदीक आते ही देश भर के रामलीला मैदान में रौनक बढ़ने लगती है. कहीं रामलीला के मंच पर भगवान राम और रावण के बीच संवाद होता है तो कहीं मेले की तैयारियां जोर पकड़ने लगती है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी कहानी भी है, जो सिर्फ रावण के पुतले के निर्माण की नहीं बल्कि कारीगरी, मेहनत और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है.
दिल्ली एनसीआर की पुरानी और प्रमुख रामलीलाओं में एक गाजियाबाद घंटाघर की रामलीला में हर साल रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के विशाल पुतले तैयार किए जाते हैं. इन पुतलों को तैयार करने की जिम्मेदारी जिस परिवार के कंधों पर है, वह मुस्लिम परिवार है. अलीगढ़ के बरौली निवासी जाकिर और उनके परिवार करीब 55 वर्षों से पुतले बनाने के काम से जुड़ा हुआ है. पांच दशकों से ज्यादा समय से उनका परिवार इस काम को करता आ रहा है और अब यह केवल रोजगार नहीं बल्कि परिवार की पहचान बन चुका है.
मुस्लिम परिवार के हाथों तैयार होता है रावण
जाकिर बताते हैं कि उनके पिता शकील रामलीला में पुतले बनाने का काम पांच दशकों से अधिक से करते आ रहे. बचपन में जब जाकिर करीब सात-आठ साल के थे तब अक्सर पिता के साथ पुतला बनाने वाली साइट पर जाया करते थे. उसे उम्र में उन्हें शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि जिन बांस और लकड़ियों से तैयार हो रहे हैं विशाल ढांचे उन्हें अपनी और आकर्षित कर रहे हैं. वही आगे चलकर उनके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे. जाकिर कहते हैं, शुरुआत में घंटों पिता को काम करते हुए देखते थे. धीरे-धीरे छोटे-मोटे कामों में हाथ बिताना शुरू किया और देखते ही देखते पुतले बनाने की बारीकियां सीख गए. पिता के साथ काम करते-करते यह हुनर उनकी उंगलियों में उतरता चला गया आज वही काम अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं.
अगस्त से शुरू होती है तैयारी
रावण का पुतला दशहरे के दिन कुछ घंटे के लिए मैदान में खड़ा होता है लेकिन उसे तैयार करने में करीब 2 महीने की मेहनत लगती है. जाकिर बताते हैं कि इस साल भी पुतलों का काम अगस्त के आखिरी सप्ताह में शुरू कर दिया गया था. सबसे पहले पुतले की डिजाइन तैयार की जाती है. यह काम बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पुतले की ऊंचाई चौड़ाई शरीर का अनुपात चेहरे का आकार और उसके भीतर लगाए जाने वाले ढांचे की मजबूती सब कुछ डिजाइन के स्तर पर ही तय किया जाता है.
डिजाइन तैयार होने के बाद वास्तविक आकार में उतारने का काम शुरू होता है. कागज पर बनी तस्वीर धीरे-धीरे बांस, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामानों की मदद से एक बड़े ढांचे के रूप में तब्दील होती रहती है. फिर ढांचे पर पुतले का शरीर तैयार किया जाता है और आखिर में उसे रंग रूप कर सजावट देकर रावण का स्वरूप दिया जाता है. यानी दशहरे के दिन जिस रावण को लोग कुछ ही मिनट में जलते हुए देखते हैं उसके पीछे करीब दो महीने की दिन रात की मेहनत चुकी होती है.
इस बार घंटा घर रामलीला के लिए तैयार की जा रहे पुतलों का आकार भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. जाकिर के मुताबिक यहां करीब 100 फीट ऊंचा रावण और करीब 95 फीट ऊंचे कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं. इतने बड़े पुतले तैयार करना आसान काम नहीं है. इनके निर्माण में सिर्फ कारीगरी ही नहीं बल्कि लोड बैलेंसिंग की तकनीक भी जरूरी होती है. पुतले का ढांचा इतना मजबूर होना चाहिए कि वह अपनी ऊंचाई और वजन को संभाल सके साथ ही इस तरह तैयार करना पड़ता है कि दशहरे के दिन दहन के दौरान सुरक्षा के लिए लिहाज से भी किसी को परेशानी ना हो.
इस बार रावण सिर्फ चलेगा नहीं हंसेगा भी
जाकिर बताते हैं, सबसे पहले लकड़ी और बांस का इंतजाम किया जाता है, बांस की गुणवत्ता और उसकी मजबूती पर खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि यही पुतलों के ढांचे को सहारा देता है. बड़े पुतलों के ढांचे में थोड़ी सी भी कमजोरी पूरे ढांचे को नीचे गिरा सकती है. हर साल रावण के पुतले को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश रहती है. अब दर्शक केवल विशाल पुतला देखकर खुश नहीं होते उन्हें कुछ नया और अलग दुख देखने की भी उम्मीद रहती है. जाकिर बताते हैं कि इसी बदलते दौर को देखते हुए एक बार पुतला में कुछ नया करने की कोशिश की गई है. इस बार रावण के पुतलों में मूवमेंट देखने को मिलेगा. रावण के गरदन घूमेगी और वो हसगा भी.
2 महीने दिन रात चलती है कारीगरी
जाकिर बताते है कि घंटाघर रामलीला के लिए पुतलों का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. फिलहाल सजावट और फिनिशिंग का काम चल रहा है. इन पुतलों को तैयार करने का काम किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है. एक पुतले को तैयार करने में तकरीबन 15 से 20 लोगों की टीम लगती है. इन लोगों का काम सिर्फ बासं बांधना या कागज चिपकाने नहीं होता. पुतलों की ऊंचाई बढ़ाने के साथ काम की मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं. ऊपर चढ़कर ढांचे पर काम करना पड़ता है.
कई जिलों में बनाते हैं पुतले
जाकिर का परिवार से गाजियाबाद की रामलाल रामलीलाओं के लिए ही पुतले तैयार नहीं करता बल्कि दिल्ली की कई प्रमुख रामलीलाओं में उनके परिवार कई सालों से पुतला बनाने का काम karta है. गाजियाबाद की साइट की जिम्मेदारी जाकिर संभालते हैं जबकि दिल्ली के अलग-अलग साइट्स की निगरानी उनके बड़े भाई समीर करते हैं. इस तरह दशहरे के आसपास परिवार के सदस्य अलग-अलग स्थान पर जाते हैं और कई रामलीलाओं की समितियां के लिए विशाल पुतला के निर्माण का काम करते हैं.
रावण का पुतला तैयार करने वाले कारीगर का मुस्लिम होना इस कहानी को और खास बनाता है. हालांकि जाकिर के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है. उनके लिए यह काम उनकी रोजी-रोटी भी है और उनके परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा भी है. उनके पिता ने यह हुनर सिखाया और अब वह इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. यह कहानी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि उस साझा संस्कृति की है, जिसमें अलग-अलग समुदाय मिलकर त्योहारों के आयोजन में अपना योगदान देते हैं. यह सिर्फ कारीगरी ही नहीं बल्कि परिवार की मेहनत और हमारे देश की उसे सांझा विरासत की तस्वीर है. जहां त्योहार किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहते हैं.
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