ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का बड़ा असर, जानें सिर्फ आधार कार्ड से खाद लेने की पूरी प्रोसेस

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का बड़ा असर ( Etv Bharat )

सागर : मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का असर नजर आने लगा है. वैसे तो किसान मूंग फसल की खरीदी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार से बातचीत में किसानों की दूसरी समस्याओं पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद खाद वितरण और ई-टोकन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. अब किसान बिना ई-टोकन भी खाद खरीद सकते हैं. दरअसल, राज्य सरकार द्वारा खाद के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है और उसकी जगह हाइब्रिड व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब किसान ई टोकन और बिना ई टोकन दोनों हालातों में खाद खरीद सकेगा. हाइब्रिड मोड पर मिलेगी खाद किसानों की नाराजगी और आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सरकार के कृषि कल्याण विभाग ने प्रदेश में उर्वरक वितरण व्यवस्था को हाईब्रिड मोड में संचालित करने का फैसला लिया है. ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से शुरू की गई उर्वरक वितरण व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए 30 जुलाई 2026 से सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के बाद उर्वरक वितरण हाईब्रिड मोड में किया जाएगा. हाईब्रिड मोड में खाद के लिए किसानों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर व कंपनीवार (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, एमओपी) मात्रा की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी.