ETV Bharat / state

जयपुर के पंप पर लंबी कतारें, घंटों इंतजार के बाद मिल रही गैस, कार और ऑटो के लिए LPG फिक्स

सीकर रोड स्थित एक पंप पर लाइन में खड़े ऑटो चालक किशन का कहना है कि हालात इतने बिगड़ेंगे इसका पता नहीं था. अब सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ रहा है तब दोपहर 12 बजे तक लाइन में लगकर एलपीजी मिल रही है और वो भी सिर्फ निश्चित मात्रा में. एलपीजी की किल्लत के बाद पंप संचालक एक बार में ऑटो को 250 रु की और कार चालकों को 500 रु की ही गैस दे रहे हैं.

जयपुर : एलपीजी संकट लगातार गहराता जा रहा है. एलपीजी संकट का असर अब शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है. एलपीजी की किल्लत के कारण बीते कुछ दिनों से एलपीजी पंप पर एलपीजी ऑटो की लम्बी कतारें नजर आ रही हैं. एलपीजी की किल्लत के कारण पंप पर ऑटो और कार चालकों को सीमित मात्रा में ही एलपीजी दी जा रही है.

कई ऑटो बंद : मानसरोवर आतिश मार्केट स्थित एलपीजी पंप पर कई घंटे सेलाइन में खड़े ऑटो चालक बाबू भाई का कहना है कि सरकार हमें राहत दे. 250 रु में सिर्फ कुछ किलो ही गैस मिल रही है, जो नाकाफी है. एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है. एलपीजी की कमी के कारण करीब 5 हजार एलपीजी ऑटो बंद हो गए. शहर में कुल 38 हजार ऑटो हैं, जिनमें से करीब 10 हजार एलपीजी से चलते हैं. गैस की सीमित उपलब्धता के कारण चालकों को एक बार में कुछ किलो एलपीजी ही मिल पा रही है.

एलपीजी संकट का असर. (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. LPG Crisis : घर और गोदाम से 564 गैस सिलेंडर जब्त, एजेंसी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले

तीन कंपनियां कर रही सप्लाई : गैस डीलर्स एसोसिएशन की मानें तो जयपुर शहर में मुख्य रूप से इंडेन, भारत और एचपी ही एलपीजी की सप्लाई करते हैं. इनमें इंडेन गैस की करीब 54 एजेंसियां, भारत गैस की 32 और एचपी गैस की लगभग 30 एजेंसियां संचालित हैं. शहर में गैस सिलेंडर की सप्लाई मुख्य रूप से दो बॉटलिंग प्लांट से होती है- आईओसीएल का सीतापुरा प्लांट और बीपीसीएल का विश्वकर्मा प्लांट. सुरक्षा नियमों के अनुसार गैस एजेंसियों के गोदामों में सामान्यतः 300 से 1000 सिलेंडर तक का स्टॉक रखा जाता है.

घटों लाइन में लगने के बाद आ रहा नंबर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. जयपुर के मशहूर सांगानेर प्रिंटिंग उद्योग पर एलपीजी संकट का असर, 1 हजार फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर

लम्बी दूरी की सवारी नहीं ले रहे : ऑटो चालकों का कहना है कि 250 रु की एलपीजी फिक्स कर दी गई है. ऐसे में एक बार में ऑटो सिर्फ 100 से 125 किलोमीटर चल पाता है. यदि 50 किलोमीटर की कोई सवारी है तो मजबूरन हमें मना करना पड़ रहा है. 50 किलोमीटर जाने के बाद वहां से वापसी की सवारी मिलेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं. इसके बाद उन्हें फिर से गैस भरवाने के लिए पंप पर लाइन में लगना पड़ता है. एलपीजी की कीमत बढ़ने से अब किराए में भी बढ़ोतरी की गई है.