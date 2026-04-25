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भीषण गर्मी से खराब हो रही मुजफ्फरपुर की शाही लीची की फसल, कृषि वैज्ञानिक ने क्या बताया?

"पिछले कुछ दिनों से तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चल रही हैं. इससे पहले ही लीची के कई मंजर झड़ गए थे और अब जो फल बचे हैं, वे पेड़ों पर ही फट और सूख रहे हैं. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल खराब हो सकती है. इस साल तो लागत निकालना भी मुश्किल लग रहा है."- कपिल देव राय, लीची किसान

लीची किसान चिंतित: किसान कपिल देव राय ने भी मौजूदा स्थिति को चिंताजनक बताया. उन्होंने बताया कि वे करीब 2.5 एकड़ में लीची की खेती करते हैं लेकिन इस बार उत्पादन को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है. वे कहते हैं कि एक तो तेज धूप और भीषण गर्मी है, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है.

बारिश रकी जरूरत: वहीं, किसान रामप्रीत सिंह का कहना है कि इस बार की भीषण गर्मी ने लोगों के साथ-साथ लीची के पेड़ों को भी बेहाल कर दिया है. पेड़ सूखने लगे हैं. हम पंप सेट से सिंचाई कर रहे हैं लेकिन जो फायदा प्राकृतिक बारिश से होता है, वह नहीं मिल पा रहा. बारिश से ही फल में मिठास और गूदापन आता है. अभी तो फल फट रहे हैं और सूख रहे हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है.

सूख रहे हैं लीची के फल: लीची के बड़े किसान दीपक कुमार बताते हैं कि इस बार मौसम का असर इतना ज्यादा है कि पेड़ों पर लगे फल सूख रहे हैं. हम लोग पंप से लगातार पानी दे रहे हैं. यहां तक कि फल पर भी पानी का छिड़काव कर रहे हैं लेकिन कुछ ही देर में सब सूख जा रहा है. इसका कोई खास फायदा नहीं दिख रहा. उत्पादन पर भारी असर पड़ा है. अगर यही हाल रहा तो इस बार फसल के नाम पर कुछ खास नहीं बचेगा.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची इस बार मौसम की मार झेल रही है. जिले में लगातार बदलते मौसम, तेज धूप, गर्म हवाओं और तापमान में उतार-चढ़ाव का सीधा असर लीची की फसल पर देखने को मिल रहा है. बागवानों के अनुसार, फल लगने के महत्वपूर्ण समय पर मौसम का असामान्य व्यवहार फसल के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुआ है. हालत ऐसे हैं कि यदि यही स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही तो इस साल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में एक-तिहाई तक सिमट सकता है.

क्या कहते हैं जानकार?: इस पूरे मामले पर लीची अनुसंधान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक विकास कुमार दास ने भी चिंता जताई है. उन्होंने बताया कि इस बार का मौसम लीची किसानों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है. तेज धूप और तापमान में वृद्धि के कारण शाही लीची के फल फट रहे हैं और सूख रहे हैं. यदि यही स्थिति बनी रही तो इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले एक-तिहाई से भी कम हो सकता है.

नियमित रूप से सिंचाई करें: कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह दी है कि वे लीची के पौधों में नियमित रूप से सिंचाई करें. कई किसान एक बार में अधिक पानी देकर कई दिनों तक सिंचाई नहीं करते, जिससे केवल मिट्टी में नमी बनी रहती है लेकिन पौधों को लगातार नमी नहीं मिल पाती. थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नियमित पानी देना ज्यादा प्रभावी होता है ताकि पौधों को लगातार नमी मिलती रहे और फल सूखने से बच सकें.

"तेज धूप और तापमान वृद्धि के कारण लीची पर असर पड़ रहा है. बारिश की कमी के कारण पेड़ पर ही फल फटने लगे हैं. ऐसे में किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि नियमित रूप से सिंचाई करते रहें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे."- विकास कुमार दास, वरिष्ठ वैज्ञानिक, लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर

लीची के उत्पादन पर संकट (ETV Bharat)

पिछले सीजन में अच्छा उत्पादन: जानकारों के अनुसार पिछले सीजन में मुजफ्फरपुर जिले में लीची उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी. जिला उद्यान विभाग और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में 1985 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 21,529 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हुआ था. हालांकि इस बार मौजूदा मौसम को देखते हुए इस आंकड़े तक पहुंच पाना मुश्किल माना जा रहा है.

दुनियाभर में शाही लीची प्रसिद्ध: मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है. अपनी मिठास, गूदे और खुशबू के कारण यह अन्य क्षेत्रों की लीची से अलग मानी जाती है. यही वजह है कि इसे जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद बिहार का चौथा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद माना जाता है.

कई किस्म की लीची उपलब्ध: अगर पूरे बिहार की बात करें तो राज्य में करीब 36,670 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की खेती होती है, जिससे लगभग तीन लाख टन उत्पादन होता है. देश के कुल लीची उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है. यहां मुख्य रूप से शाही, चायना, बेदाना, लोंगिया, कस्बा और पूर्वा किस्म की लीची उगाई जाती है.

मुजफ्फरपुर में स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र लीची की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने को लेकर लगातार शोध कर रहा है. यहां विकसित तकनीकों के कारण ही मुजफ्फरपुर की लीची की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी है. यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी देशों में यहां की लीची का निर्यात किया जाता है और हर साल करीब 30 हजार टन निर्यात का लक्ष्य रखा जाता है.

किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी: हालांकि पिछले साल उत्पादन में कमी के कारण निर्यात प्रभावित हुआ था. इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन मौजूदा मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अब सबकी नजर आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है. अगर जल्द राहत नहीं मिली तो शाही लीची की मिठास इस साल फीकी पड़ सकती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

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