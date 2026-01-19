ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी के एक्शन से कांपे अपराधी, थानों में सरेंडर करने के लिए लगी कतार

थाने में लगी सरेंडर करने वालों की कतार: पुलिस के इस एक्शन का सीधा असर यह हुआ कि हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे मामलों के अपराधियों की लंबी कतार थाने में लग गई. कुल 46 संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी डर के मारे थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया. वहीं अभियान के दौरान कुल 264 फरार अभियुक्तों के घरों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.

299 ठिकानों पर चला बुलडोजर: SSP कांतेश मिश्रा के सख्त निर्देश पर जिले के सभी 46 थाना क्षेत्रों में एक साथ महाअभियान चलाया गया है. इस दौरान फरार अपराधियों के खिलाफ 299 ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिससे जिले भर में हड़कंप मच गया.

मुजफ्फरपुर: बिहार के डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को अपराध छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की चेतावनी दे रहे हैं. साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अपराधी अगर पाताल में भी छुपेंगे तो उनको ढूंढ निकाला जाएगा. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है.

299 ठिकानों पर एक साथ चला बुलडोजर: पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस महाअभियान से पहले जिले में 310 फरार अपराधियों की सूची तैयार की गई थी. तय रणनीति के तहत 299 ठिकानों को चिन्हित कर एक साथ कार्रवाई की गई, ताकि किसी भी अपराधी को फरार होने का मौका न मिल सके. भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ बुलडोजर गरजे.

अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं: अभियान को लेकर SSP कांतेश मिश्रा ने साफ कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है. लंबित मामलों में फरार चल रहे अपराधी या तो कानून के सामने आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उनकी अवैध संपत्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

मुजफ्फरपुर में पुलिस का महाअभियान (ETV Bharat)

"पहले जो भी मामले दर्ज किए गए हैं उसपर हम कार्रवाई कर रहे हैं. कांड निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं. वारंट और कुर्की की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय से कहा गया है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग थानों में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायत सुनें. साइबर क्राइम पर भी नजर है. जागरुकता फैलाने की कोशिश जारी है. अगल 6 महीने की कार्य योजना बनाई जा रही है. कुर्की जारी है, सामान जब्त होगा."-कांतेश मिश्रा, एसएसपी

मुजफ्फरपुर में पुलिस का महाअभियान (ETV Bharat)

पुलिस के इस सख्त रुख से आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है. वहीं अपराधियों में खौफ का माहौल साफ देखा जा रहा है. जिले में कानून का डंडा इस कदर चला कि फरार अपराधियों की नींद उड़ गई और उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा.

