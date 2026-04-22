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ईरान इजराइल वॉर का असर, ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप, धरातल पर फेल हो रहा प्रशासन का दावा

कोरबा :ईरान इजराइल वॉर की परिस्थितियों के बीच जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं. वहीं प्रशासन का दावा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई किल्लत नहीं है.जबकि मंगलवार शाम को कोरबा शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए. वहीं जिन पंपों में पेट्रोल था वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मंगलवार दोपहर के बाद से ही रिसदी चौक के पास स्थित पुलिस पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो गया. जिसका असर अन्य पेट्रोल पंप पर देखने को मिला. कोसाबाड़ी स्थित एचपी के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लग गई. जहां पेट्रोल लेने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लोग पैनिक होकर खरीदी करने लगे.







किल्लत की संभावना से डरे संचालक

कोरबा पेट्रोल पंप संचालक संगठन के पदाधिकारी अजय बुधिया ने बताया कि पिछले करीब एक डेढ़ महीने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के हालात बने हुए हैं.

उसकी वजह से ईंधन की आपूर्ति में देश में हर जगह दिक्कत हो रही है. हमारे यहां कोरबा जिले में भी सप्लाई की दिक्कत आ रही है. हम सभी कलेक्टर से इस विषय में मिलने आए थे. पूर्व से ही हम अवगत करा रहे हैं, कि आने वाले दिनों में सप्लाई की समस्या आएगी.