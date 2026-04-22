ईरान इजराइल वॉर का असर, ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप, धरातल पर फेल हो रहा प्रशासन का दावा
ईरान इजराइल वॉर का असर अब छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है. कोरबा जिले की बात करें तो यहां कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 22, 2026 at 2:03 PM IST
कोरबा :ईरान इजराइल वॉर की परिस्थितियों के बीच जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं. वहीं प्रशासन का दावा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई किल्लत नहीं है.जबकि मंगलवार शाम को कोरबा शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए. वहीं जिन पंपों में पेट्रोल था वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मंगलवार दोपहर के बाद से ही रिसदी चौक के पास स्थित पुलिस पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो गया. जिसका असर अन्य पेट्रोल पंप पर देखने को मिला. कोसाबाड़ी स्थित एचपी के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लग गई. जहां पेट्रोल लेने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लोग पैनिक होकर खरीदी करने लगे.
किल्लत की संभावना से डरे संचालक
कोरबा पेट्रोल पंप संचालक संगठन के पदाधिकारी अजय बुधिया ने बताया कि पिछले करीब एक डेढ़ महीने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के हालात बने हुए हैं.
उसकी वजह से ईंधन की आपूर्ति में देश में हर जगह दिक्कत हो रही है. हमारे यहां कोरबा जिले में भी सप्लाई की दिक्कत आ रही है. हम सभी कलेक्टर से इस विषय में मिलने आए थे. पूर्व से ही हम अवगत करा रहे हैं, कि आने वाले दिनों में सप्लाई की समस्या आएगी.
कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में भंडारण मौजूद है. पूरी सजगता से काम कर रहे हैं. हमें यह भी बताया गया है कि आने वाले बुधवार को पेट्रोल पंप संचालकों की एक बैठक आयोजित की जाएगी. आगे किस तरह से तैयारी करनी है - अजय बुधिया, पदाधिकारी, पेट्रोल पंप संचालक संगठन
पर्याप्त स्टॉक मौजूद, नहीं होगी किल्लत
इस विषय में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि जिले में पेट्रोल, डीजल, गैस और आवश्यक वस्तुओं की निरंतर जांच की जा रही है, मॉनिटरिंग जारी है.
पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार जिले में मौजूद है. डीजल की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. तेल कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी समीक्षा बैठक की गई थी.
270 किलोलीटर डीजल फरवरी में प्रतिदिन खपत हुआ था. अप्रैल में 293 किलोलीटर प्रतिदिन के मान से खपत दर्ज हुआ है. इसी के अनुपात में आपूर्ति भी जारी है. लोगों को किसी भी तरह के अफवाह में नहीं आना चाहिए भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए और जिला प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसे पर पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए - कुणाल दुदावत, कलेक्टर
उत्खनन में लगे वाहनों में शॉर्ट होने लगा डीजल
देश की सबसे बड़ी कोयला खदानें कोरबा जिले में हैं . सामान्य लोगों को देर सबेर पेट्रोल डीजल मिल रहा है.लेकिन खदानों में उत्खनन कार्य में लगे भारी वाहन डीजल की किल्लत से जूझ रहे हैं. कई वाहन डीजल नहीं मिलने की वजह से खड़े कर दिए गए हैं. उत्खनन के कार्य में लगे वाहन चालक हो या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अधिकारी. सभी यह बात स्वीकार कर रहे हैं.
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