ईरान अमेरिका युद्ध का असर, व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित, कारोबारी हो रहे परेशान
महासमुंद में गैस संचालकों ने व्यवसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद कर दी है.बुकिंग नहीं होने से होटल कारोबारी और कैटरर्स परेशान हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 6:58 PM IST
महासमुंद : महासमुंद शहर में संचालित दोनों गैस एजेंसियों में पिछले 5 मार्च से व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है.ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले संचालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.यदि जल्द ही व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो इनके सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं, या तो वे नियमों का उल्लंघन कर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करें या फिर व्यवसाय बंद कर दें.
युद्ध के कारण बढ़े सिलेंडर के दाम
आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है.ऐसी स्थिति में सरकार घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है.जिससे बाजार मूल्य वाले व्यवसायिक एलपीजी का उपयोग करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में गौरव गैस एजेंसी में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के 56 और साईं गैस एजेंसी में 70 कनेक्शनधारी हैं.
जिनके यहां हर माह 250 और 300 कुल 550 व्यवसायिक सिलेंडर की खपत है. युद्ध के कारण पैदा हुए हालातों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपए और घरेलू सिलेंडर में 60 रुपए का इजाफा कर दिया है. इस वृद्धि के बाद जो कमर्शियल सिलेंडर कल तक 1957 रुपए का था, वह अब बढ़कर 2114 रुपए के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. इसी तरह आम आदमी की रसोई को प्रभावित करते हुए 924 रुपए वाला घरेलू सिलेंडर अब 984 रुपए में बिक रहा है.
किल्लत की आशंका को देखकर मांग बढ़ी
शहर में सामान्य दिनों के दौरान रोजाना लगभग 450 सिलेंडरों की सप्लाई होती है, लेकिन युद्ध की खबरों और भविष्य में किल्लत की आशंका को देखते हुए वर्तमान में सप्लाई की संख्या बढ़कर 500 तक पहुंच गई है. रोजाना एक बड़ी गाड़ी के माध्यम से शहर में 525 सिलेंडर पहुंच रहे हैं. युद्ध की पल-पल बदलती खबरों को देखने के बाद उपभोक्ता किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अभी से एडवांस बुकिंग कराने में जुटे हैं, जिससे एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है. इधर, वर्तमान में व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति ठप है.
होटल व्यवसायियों के बिजनेस पर असर
ऐसे में इसका असर सीधे होटल, ढाबों और छोटे व्यवसायियों पर भी पड़ रहा है. बस स्टैंड में संचालित होटल व्यवसायी ममता जैन ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर नहीं आया है.
अब तो व्यवसायिक बुकिंग भी नहीं हो रही है. हमें हर माह 15 व्यवसायिक सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. सुनने में आया है कि व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति अब नहीं होगी.अगर हम घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते है तो कार्रवाई होने का डर है. ऐसे में अगर सिलेंडर न मिला तो होटल बंद करने की नौबत आ जाएगी - ममता जैन, होटल व्यवसायी
पहले से हमने तीन-चार शादी व अन्य पार्टी का आर्डर ले रखे हैं इधर, व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है. ऐसे में अगर आर्डर कैंसिल होता है तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और काम बंद होने से आर्थिक संकट तो आएगा ही.बाजार में हमारा नाम भी खराब होगा. हम सरकार से चाहते है की जैसा पहले सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो जाता था वैसे ही सुचारु रूप से वह शुरू हो जाए- शशिकांत जैन, कैटरर्स संचालक
इस मामले में गौरव गैस ऐजेसी के संचालक पंकज चंद्राकर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति प्लांट से ही बंद है.
हमें साफ तौर पर निर्देश है कि केवल घरेलू उपभोक्ता को ही एलपीजी सिलेंडर देना है. यदि भविष्य में व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति होती भी है तो केवल आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन वालों को ही व्यवसायिक सिलेंडर देना है.होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट वालों को नहीं देने का निर्देश है- पंकज चंद्राकर, संचालक गैस एजेंसी
वही श्री साई गैस एजेंसी के संचालक धर्मेन्द्र महोबिया ने बताया कि व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति बंद है..रही बात घरेलू एलपीजी सिलेंडर की तो उन्हीं को दिया जाएगा जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग होगी.युद्ध के कारण घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति में भी फर्क पड़ा है. अब हर दूसरे दिन केवल एक ट्रक की आपूर्ति हो रही है.
व्यवसायियों के सामने बड़ी मुसीबत
गौरतलब है कि एक तरफ गैस एजेंसी संचालक कमर्शियल गैस सिर्फ आंगनबाड़ी और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वालों को ही देने की बात कह रहे हैं. वही दूसरी ओर गैस नहीं मिलने पर होटल संचालक और कैटरर्स आर्डर लेने वाले अपनी दुकान और आय का सोर्स बंद हो जाने की बात कह रहे हैं. अब देखना होगा कि आगे शासन किस तरीके से लोगों को आसान तरीके से गैस उपलब्ध कराती है.
